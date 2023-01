Ipoteză halucinantă: Elicopterul care s-a prăbușit cu ministrul de Interne ucrainean ar fi fost sabotat de ruși

Există temeri că elicopterul care s-a prăbușit cu conducerea Ministerului de Interne ucrainean ar fi putut fi sabotat de ruși, scrie Daily Mail, citând un oficial de la Kiev.

18 persoane, inclusiv ministrul de Interne al Ucrainei și alți înalți oficiali, au murit miercuri, 18 ianuarie, după ce un elicopter s-a prăbușit într-o suburbie a Kievului, potrivit șefului poliției naționale.

Nouă persoane se aflau la bordul aeronavei în momentul tragediei, inclusiv ministrul de Interne al Ucrainei Denis Monastirski, prim-adjunctul său Evgheni Enin și secretarul de stat Iura Lubkovici. Toți cei nouă de la bord au fost uciși. Monastirski este cel mai înalt oficial ucrainean care a murit de la începutul războiului cu Rusia în urmă cu aproape 11 luni.

Moartea lor a fost confirmată de oficialul Ministerului de Interne Anton Gherașcenko, care a sugerat că accidentul ar fi putut fi rezultatul sabotajului rusesc.

Avionul s-a prăbușit lângă o grădiniță și o clădire rezidențială din Brovari, un oraș de navetiști de la periferia capitalei Kiev, la nord-est, care a fost scena unor lupte aprige la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei.

😢A helicopter of the emergency service crashed in #Brovary, #Kyiv region.

The leadership of the Ministry of Internal Affairs died.

So far, 18 people have died, 3 children. 9 of them were on board the helicopter.

29 injured are in hospital, 15 children.https://t.co/HThbFncIJx pic.twitter.com/9lMMMkEEah