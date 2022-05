Vehicul militar prezentat de propaganda rusă la TV, distrus a doua zi de ucraineni VIDEO

Ucrainenii reușesc să dea lovituri devastatoare armatei Rusiei folosindu-se, inclusiv, de propaganda promovată în mass-media rusă.

Astfel, militarii ucraineni au reușit să distrugă un mortier greu autopropulsat al forțelor rusești.

În zona atacului, cu o zi înainte, presa rusă a filmat un material cu echipajul care executa focuri cu mortierul respectiv și a publicat imaginile pentru a ilustra ”performanța” sistemului de atac rusesc.

Russian 2S4 Tyulpan 240mm heavy mortars in the Severodonetsk area. These may have been shifted from Mariupol. 2S7 and 2S4 have better penetration against fortified positions than 152mm artillery.https://t.co/FwCxldkGZa pic.twitter.com/6TaHNtfcPV