The Economist: Economia Rusiei poate rezista unui război lung, dar nu unuia mai intens

La o săptămână după invadarea Ucrainei de către Rusia anul trecut, secretarul de stat american Anthony Blinken s-a bucurat: „Valoarea rublei a scăzut, bursa rusă s-a închis din cauza fricii fugii de capital, ratele dobânzilor s-au dublat, ratingul de credit al Rusiei a scăzut la junk."

Oficialii americani au sperat în mod clar că „sancțiunile masive, fără precedent” pe care ei și aliații lor le-au impus Rusiei, inclusiv „costuri economice severe și de durată”, vor ajuta la oprirea mașinii sale de război . Cu toate acestea, în cursul anului, în ciuda înăspririi repetate a sancțiunilor occidentale, economia rusă și-a recăpătat echilibrul. FMI se așteaptă ca aceasta să crească cu 0,7% în acest an - la egalitate cu Franța și chiar pe fundalul în scădere a economiilor britanice și germane.

„ Speranța că starea economiei ruse va putea cumva să pună capăt războiului a dispărut ”, scrie The Economist.

„ Întrebarea nu este atât dacă Rusia poate susține un război de uzură și mai lung (poate), ci dacă poate susține tipul de escaladare a conflictului pentru a-și schimba perspectivele câmpului de luptă. Pare aproape imposibil ”, se spune în articol.

În ultimele 14 luni, birocrația rusă a obținut trei succese. A găsit modalități de a rezista barajului de sancțiuni despre care a vorbit Blinken. A furnizat suficienți oameni și echipament pentru a facilita invazia rusă. Și toate acestea s-au făcut fără o scădere bruscă a nivelului de trai, care ar putea provoca proteste în masă. Dar orice încercare de a escalada conflictul va șterge inevitabil aceste succese.

Statul rus are multe oportunități de a se finanța. Fondul suveran al Rusiei mai are aproximativ 150 de miliarde de dolari (aproximativ 10% din PIB), chiar și după ce anul trecut au fost extrași aproximativ 30 de miliarde de dolari din el. Guvernul poate, de asemenea, să emită mai multe obligații de datorie. Exporturile record de anul trecut le-au oferit marilor companii energetice rusești mulți bani, pe care trebuie să-i păstreze undeva. Aceste firme, care, în orice caz, sunt în mare parte deținute de stat, ar putea fi impozitate și pe profiturile extraordinare, așa cum a fost cazul anul trecut. În plus, instituțiile financiare rusești au suficiente active pentru a acoperi un deficit de 10 trilioane de ruble timp de 25 de ani. Aceasta este o resursă uriașă pe care guvernul poate încerca să o folosească cumva.

Nu banii sunt o problemă ci armele

Cu alte cuvinte, banii nu vor reprezenta o constrângere serioasă asupra efortului de război. Dar înlocuirea armelor deteriorate și a muniției uzate nu este doar o chestiune de bani. Rusia a consumat echipament militar pe scară uriașă. De exemplu, potrivit unui raport recent al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, numărul vehiculelor blindate distruse în timpul războiului variază de la 8.000 la 16.000 de unități. Rusia a pierdut, de asemenea, multe avioane, drone și sisteme de artilerie.

Rusia încearcă, de asemenea, să producă mai multe arme. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat recent că țara va produce 1.500 de tancuri moderne în 2023. Unele fabrici lucrează non-stop. Guvernul împrumută cu generozitate producătorii de arme sau instruiește băncile să facă acest lucru.

Dar volumul producției de arme de ultimă oră nu satisface nevoile Rusiei de a-și umple stocurile epuizate. Armatele ucrainene și occidentale cred că Rusia a folosit cea mai mare parte din stocul său de rachete ghidate cele mai precise. Numerele de serie găsite pe epavă indică faptul că Moscova folosește acum rachete noi produse deja în timpul războiului. Oamenii din interior spun că armata cere de zece ori mai multe tancuri decât pot produce fabricile rusești. Lipsa software-ului și a echipamentului tehnic pare să împiedice producția rusă de drone să decoleze.

Totuși, ceea ce îi lipsește Rusiei în ceea ce privește calitatea, poate compensa parțial cantitativ prin modernizarea armelor din epoca sovietică. Modernizează aproximativ 90 de tancuri vechi pe lună, dotându-le cu noi sisteme electronice și de comunicații. Rusia recondiționează rachete mai vechi, mai puțin precise, care sunt greu de interceptat și reutilizează sistemele de livrare a armelor nucleare pentru a le lansa. Dezasamblează aeronavele civile în piese de schimb pentru repararea avioanelor de vânătoare.

Importuri de la țările prietene

Rusia primește și provizii militare de la aliați. Unele obuze de artilerie par să vină din China prin Belarus. Rusia cumpără, de asemenea, drone (se presupune că civile) de la vecinul său estic, precum și obuze de artilerie din Coreea de Nord. De asemenea, ar fi vândut Iranului 60 de avioane Su-35 în schimbul a câteva mii de drone kamikaze. Pe scurt, calitatea armelor Rusiei este în scădere, dar a găsit modalități de a evita epuizarea acesteia ”, explică publicația.

O altă provocare să asigure suficienți oameni pentru a continua operațiunile militare. În anul până în decembrie 2022, numărul rușilor angajați cu vârsta sub 35 de ani a scăzut cu 1,3 milioane de oameni, potrivit companiei de audit FinExpertiza. Lipsa muncitorilor este un fenomen comun. În decembrie, banca centrală a declarat că jumătate dintre firmele chestionate se străduiau să găsească suficient personal. Există 2,5 posturi vacante pentru fiecare șomer. Salariile cresc rapid. Există în special un deficit de specialiști, precum ingineri IT. La o întâlnire recentă a Uniunii Antreprenorilor din Rusia, deficitul de forță de muncă a fost principalul subiect de conversație.

Lipsa forței de muncă face viața dificilă și pentru recrutorii militari. Armata trimite acum prin e-mail ordinele de mobilizare pe lângă copiile pe hârtie, pentru a îngreuna oamenii să pretindă că nu le-au văzut. Recruții nu au voie să părăsească țara.

„ Cu suficientă constrângere, Rusia nu va avea probleme în a-și completa rândurile. Țara nu va rămâne fără tineri: înainte de război, erau aproximativ 17 milioane. Dar mai mulți oameni în prima linie înseamnă mai puțini oameni în birouri și fabrici. Și cu cât proiectul devine mai masiv în orașele mari, precum Moscova și Sankt Petersburg, cu atât este mai mare probabilitatea de tulburări populare ", explică The Economist.

A treia realizare economică a guvernului a fost menținerea nivelului de trai. Anul trecut, a cheltuit încă 3% din PIB pentru a stimula economia. Pe lângă creșterea cheltuielilor cu armată, sprijinul este oferit sub formă de asistență economică companiilor civile: infuzii financiare directe în firme, împrumuturi subvenționate, investiții comune etc.

Toate acestea pot explica de ce războiul nu a afectat atât de mult nivelul de trai al rușilor. Anul trecut, prețurile de consum au crescut cu 12%, în mare parte din cauza devalorizării rublei în primăvară. Salariile medii la companiile mijlocii și mari, dintre care multe sunt întreprinderi de stat, au crescut ușor anul trecut, chiar și după ajustarea pentru inflație. Valoarea economiilor populației a scăzut doar ușor, conform statisticilor băncii centrale. În martie, inflația a revenit la 3,5%.

În general, economia Rusiei s-a dovedit a fi stabilă. PIB-ul real a scăzut cu doar 2-3% anul trecut. Deși mulți economiști au prezis o scădere de 10-15%.

„ Toate acestea indică faptul că Putin va fi capabil să susțină efortul militar pentru o vreme de acum încolo. Extinderea lor este o altă chestiune.

Este greu de imaginat cum ar putea Putin să facă acest lucru, menținând stabilitatea economică și menținând standardele de viață. Prima problemă va fi să obțină bani rapid. Nu toate activele unui fond suveran sunt lichide. Imprimarea banilor va accelera inflația, care va deprecia rubla și va scădea nivelul de trai pe care guvernul a muncit atât de mult să-l mențină. Încărcarea băncilor cu cantități uriașe de datorii guvernamentale peste noapte poate avea un efect similar, ridicând îndoieli cu privire la cât de eficient este gestionată economia.

Creșterile de impozite sau o schimbare majoră a cheltuielilor guvernamentale pentru apărare vor afecta, de asemenea, veniturile personale. Și oricare dintre aceste măsuri ar submina atmosfera de calm, control și stabilitate pe care Putin încearcă din răsputeri să o mențină. Nu este clar dacă cheltuind semnificativ mai mulți bani va da rezultatele dorite.