Rușii s-au deșteptat. Folosesc pături sau pelerine izotermice pentru a nu fi detectați de dronele ucrainene

Trupele ruse încearcă să se deghizeze cu „pături izotermice” în încercarea de a evita detectarea de către forțele ucrainene din regiunea Donețk.

Pelerinele cu căptușeală metalică sunt folosite în principal de unitățile de lunetiști și sabotaj pentru a nu fi detectați de camerele cu termoviziune și de dronele de recunoaștere, scrie The Telegraph.

Filmările postate pe un canal pro-rus de Telegram păreau să arate eficacitatea contramăsurii.

Imagini postate pe rețelele sociale par să arate eficiența acestor folii metalice. Înregistrarea video aeriană arată semnătura termică a unui soldat rus care se ascunde sub o pătură, unde devine nedetectabil de camerele de deasupra.

La suprafață, jachetele sau păturile de camuflaj arată ca o îmbrăcăminte militară obișnuită, dar sunt căptușite cu folii de plastic metalic, asemănătoare cu materialul din care sunt făcute păturile de supraviețuire. Materialul de căptușeală reține aproximativ 90% din căldura generată de un corp uman, ceea ce face ca aceasta să fie mult mai greu de detectat de echipamentele de termoviziune.

