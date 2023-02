Războiul din Ucraina a scos la iveală fragilitatea industriei de apărare. Occidentul se luptă să producă un nou arsenal pentru apărarea democrației

Producția de arme este programată să crească, dar ar putea fi într-un ritm prea lent pentru conflictele viitoare, precum și pentru Ucraina.

Ca și generalii, planificatorii militari luptă întotdeauna în ultimul război. Ultimele războaie pe care le-a purtat Occidentul au fost împotriva Irakului, a talibanilor afgani și a Statului Islamic. Prima a fost împotriva unei puteri militare medii, care a fost complet depășită în ceea ce privește tehnologia și tactica. Celelalte (inclusiv după cel de-al doilea război din Irak) au fost contra-insurgențe la scară largă. Nu erau războaie între țări cu capacități militare comparabile, cu atât mai puțin industrii mari de apărare.

Cel puțin în ultimii cinci ani, planificatorii militari s-au înțeles că este posibil un astfel de conflict în viitor, cu o Rusia revanșistă în Europa sau în Pacific, cu o China care încearcă să invadeze Taiwan. Dar aceste percepții nu s-au reflectat nici în stocul de muniții esențiale, nici în investițiile în capacitatea industrială necesară pentru a le produce la ritmul pe care l-ar cere orice război care durează mai mult de câteva săptămâni.

Luptele din Ucraina au venit ca o amintire neplăcută că un război de mare intensitate, pe care Occidentul nu l-a mai trăit ​​cu adevărat din 1945, înghite munițiile într-un ritm extraordinar. O lecție similară a trebuit învățată în primul război mondial, când francezii s-au confruntat cu o penurie de obuze după doar șase săptămâni, iar britanicii și germanii la scurt timp după. Această criză a munițiilor a dus la căderea guvernului britanic în 1915. După cum a observat Hew Strachan, un istoric, ceea ce a început ca o problemă militară a devenit rapid una industrială și apoi una politică.

Ads

Războiul de iarnă din Ucraina s-a transformat într-un duel de artilerie. Ucrainenii consideră că sunt pe punctul de a primi aproximativ 20.000 de obuze și rachete pe zi. Ei au reușit să mențină un baraj de aproximativ 5.000-6.000 în majoritatea zilelor. Ambele părți încearcă să conserve muniția.

Ucraina, după ce probabil a tras majoritatea obuzelor de 152 mm și 122 mm folosite de artileria lor din epoca sovietică, se bazează acum din ce în ce mai mult pe țările NATO, atât pentru obuzele de 155 mm, cât și pentru tunuri pentru a le trage. Dar stocurile deținute de aliații săi occidentali de la care s-a aprovizionat până acum se epuizează rapid. America a început să trimită obuziere și obuze de 105 mm cu rază mai scurtă de acțiune pentru a compensa deficitul de muniție de calibru mai mare.

Ucraina va fi în curând dependentă de ceea ce poate fabrica industriile de armament americane și europene (plus câteva obuze scoase de America de la aliații din Asia, cum ar fi Coreea de Sud, care are o industrie de armament considerabilă, dar reguli stricte de export). În prezent, America este capabilă să producă aproximativ 180.000 de obuze de 155 mm pe an, în timp ce Europa, conform lui Bastian Giegerich de la Institutul Internațional de Studii Strategice, a produs aproximativ 300.000 anul trecut. În total, asta reprezintă un consum pentru Ucraina pentru trei luni.

Ads

Membri NATO au probabil doar 10% din ceea ce ar fi necesar chiar și pentru primele etape ale unui război în Europa

Semnele de avertizare clipesc de ani de zile. În 2011, în timpul unei campanii europene de bombardamente împotriva Libiei, țările europene au rămas fără bombe de precizie în câteva săptămâni și au trebuit să fie reaprovizionate de către America. În timpul campaniei de eliminare a Statului Islamic din Irak și Siria, America a rămas fără bombe inteligente.

Francis Tusa, editorul revistei Defense Analysis, un buletin informativ, consideră că membrii europeni ai NATO au probabil doar 10% din ceea ce ar fi necesar chiar și pentru primele etape ale unui război în Europa. El estimează că costul construirii stocurilor Germaniei pentru a acoperi 30 de zile de război de mare intensitate ar fi de 20 de miliarde de euro (21 de miliarde de dolari). Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, s-a angajat să cheltuiască o sumă suplimentară de 100 de miliarde de euro pentru apărare în următorii ani, dar nimic nu a fost alocat pentru reconstruirea stocurilor de muniție.

Ads

O parte a problemei este tendința, atât în ​​rândul politicienilor, cât și al soldaților, de a acorda prioritate achizițiilor de „platforme”, de exemplu, nave și avioane, în detrimentul muniției. „Nu poți cumpăra nouă zecimi dintr-o navă”, spune Eric Fanning, un fost oficial al Pentagonului, care lucrează acum la Aerospace Industries Association, un grup de lobby, „Dar poți cumpăra nouă zecimi din numărul de rachete de care ai nevoie”. Munițiile plătesc astfel polița.

Marii contractori din industria de apărare americană și europeană tind să vândă unui singur cumpărător: guvernele lor. „Când intru într-un magazin de hardware, voi putea întotdeauna să cumpăr un ciocan, deoarece există o mulțime de clienți pentru el. Dar în industria de apărare, atunci când guvernul încetează să cumpere ceva, acesta dispare”, spune Fanning.

Chiar și pentru arme încă în producție, producătorii de arme își adaptează capacitatea la ceea ce se așteaptă să li se ceară să producă. „Baza industrială de apărare din SUA are scopul de a obține eficiență maximă în producția pe timp de pace”, spune Jim Taiclet, șeful Lockheed Martin, cel mai mare conglomerat de apărare din America. Aceasta înseamnă, de fapt, că antreprenorii au de obicei capacitatea de a produce muniții doar în ritmul necesar pentru a le înlocui pe cele folosite.

Ads

Creștere explozivă

Guvernele occidentale și contractorii din apărare se luptă acum să-și crească producția. Graba aduce aminte de primele zile ale Pandemiei covid-19, când țările au descoperit că nu aveau aproape nicio rezervă de îmbrăcăminte de protecție sau ventilatoare. Din păcate, este nevoie de ceva mai mult pentru a configura liniile de producție și lanțurile de aprovizionare pentru arme decât pentru mănuși de cauciuc și măști de față. Pe 11 februarie, la un summit de la Bruxelles, guvernele UE au convenit să folosească un model similar cu cel instituit pentru a procura vaccinări împotriva COVID-19 prin înființarea unui fond comun pentru a plasa comenzi pentru obuze de 155 mm. Procedând astfel, ei speră să stimuleze industria de armament să intensifice producția.

Doug Bush, șeful de achiziții al armatei americane, spune că Pentagonul a învățat din experiența pandemiei să emită contracte cu o viteză fără precedent și să ofere industriei un „semnal de cerere” clar. Între timp, Congresul a autorizat o mai mare utilizare a contractelor pe mai mulți ani pentru a oferi firmelor mai multă siguranță cu privire la această cerere. Cu toate acestea, până acum, astfel de contracte au fost folosite în principal pentru avioane, nave sau tancuri scumpe, nu pentru munițiile pe care le trag. De asemenea, banii sunt cheltuiți pentru eliminarea blocajelor de producție.

Ads

Ca urmare a unor astfel de eforturi, spune Bush, producția de rachete sol-aer de umăr Stinger va crește de șase ori (de la niveluri foarte scăzute); cel al Javelin (arme antitanc care au ajutat la oprirea ofensivei inițiale a rușilor) se va dubla; idem pentru lansatoarele HIMARS, care și-au dovedit eficiența și în Ucraina, distrugând depozite de arme, posturi de comandă și barăci aflate mult în spatele liniei frontului.

Producția de obuze de 155 mm se va tripla și poate crește de șase ori, la peste 1 milion pe an, pe măsură ce Pentagonul înființează o altă linie de producție în Texas și emite contracte unei firme din Canada. Dar o mare parte din capacitatea suplimentară nu va fi disponibilă până în 2024 sau chiar în 2028. „Cred că economia americană este capabilă și știe cum să facă acest lucru”, declară Bush. „Este pur și simplu o chestiune de timp. Nu este un lucru nou. Mobilizarea industrială în cel de-al doilea război mondial și războiul din Coreea au luat, de asemenea, timp.”

Un proces similar este în desfășurare în Europa. Armin Papperger, șeful companiei germane Rheinmetall, spune că firma sa poate crește rapid producția de la 70.000 la 450.000 de obuze pe an sau mai mult, după ce a acceptat recent să cumpere Expal Systems, un producător spaniol de muniție. Rheinmetall înființează și o nouă fabrică de muniție în Ungaria. CSG, un producător ceh de arme care a produs anul trecut 100.000 de obuze, speră să-și crească producția la 150.000 în acest an. O firmă norvegiană, Nammo, ar putea crește și ea producția. Fostele țări ale Pactului de la Varșovia se gândesc chiar să redeschidă fabricile pentru a produce muniție de 152 mm, astfel încât Ucraina să poată continua să folosească artileria sovietică.

Dar, în ciuda tuturor discuțiilor despre urgență, guvernele europene nu au semnat multe contracte de achiziții. Papperger spune că este pregătit să „prefinanțeze” o parte din investițiile necesare pentru a accelera producția de obuze și rachete, dar există limite la ceea ce vor face companiile private fără comenzi ferme.

Între timp, Ucraina are nevoie de arme acum, atât pentru a respinge o ofensivă rusă, cât și pentru a lansa una. Obuzele sunt cerința cea mai presantă, dar epuizarea rapidă a munițiilor ghidate, în special Javelin și Stinger, poate cauza probleme și mai mari în viitor. Chiar și la ritmuri de producție nou accelerate, potrivit Seth Jones de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, care înlocuiește cele 8.500 de Javelin pe care le-a primit Ucraina va dura aproape șapte ani. În ceea ce privește Stingers, Ucraina a primit deja la fel de multe (1.600). Pentagonul va comanda probabil alternative mai avansate în loc de Stingers pentru sine, dar înlocuirea celor folosite în Ucraina ar dura mai mult de șase ani.

Fragilitatea industriei de apărare

Sursa problemei este fragilitatea industriei de apărare. Atât în ​​America, cât și în Europa, starea lanțului de aprovizionare poate fi surprinzător de opac, chiar și pentru contractorii principali care produc armele și pentru departamentele guvernamentale care le comandă. Dificultățile pândesc adesea în al doilea și al treilea strat de furnizori. Sunt adesea întreprinderi foarte specializate, dar mici. Barierele în calea intrării noilor firme sunt mari din cauza certificării stricte necesare pentru a furniza echipamente forțelor armate și a altor particularități de a face afaceri cu ministerele Apărării. Aceasta înseamnă că anumite componente din arme sunt adesea produse de o singură firmă, ceea ce crește riscul unei defecțiuni. Blocajele includ lipsa de forță de muncă, semiconductori, subcomponente și multe altele.

Pentru tehnologia veche, cum ar fi carcasele de 155 mm, principalul obstacol în calea creșterii producției este capacitatea industrială brută - în special echipamentul greu necesar pentru a forja și prelucra carcasele. Există, de asemenea, necesitatea creșterii ofertei de explozivi: IMX -101, care este fabricat la o singură fabrică din America, și TNT, care este importat.

Între timp, pentru munițiile ghidate, multitudinea de componente creează multe constrângeri potențiale. Lipsa de doar una sau două piese poate împiedica producția unui întreg tip de armă. În cazul în care producătorul unui suport simplu încetează, un nou furnizor trebuie să fie certificat și produsul său testat pentru compatibilitate. Cipurile pentru arme - care necesită adesea capacitatea de a rezista la căldură extremă, umiditate și vibrații - sunt o durere de cap perpetuă. Problema nu este de obicei cei mai avansați semiconductori, ci cipurile mai vechi care au ieșit din producție. „Nu există nicio înlocuire directă”, notează un oficial al Pentagonului. Creșterea producției Stingers, de exemplu, a necesitat o reproiectare a unor părți ale rachetei, astfel încât să poată folosi cipuri mai noi.

O preocupare deosebită în rândul producătorilor de rachete este lipsa motoarelor de rachetă. Doar două firme din America produc motoare pentru rachete mici. Unul este o subsidiară a Northrop Grumman. Celălalt este Aerojet Rocketdyne, care a făcut obiectul mai multor oferte de preluare și pe care Greg Hayes, șeful Raytheon, un mare producător de arme, îl descrie drept „veriga slabă” a lanțului de aprovizionare. Totuși, stabilirea unui furnizor alternativ ar putea dura ani de zile. Propulsorul pentru rachete este încă o altă îngrijorare.

Bill LaPlante, subsecretarul pentru achiziții al Pentagonului, spune că America va trebui să se gândească din ce în ce mai mult la includerea capacității de creștere atunci când cumpără arme. Directorii din industrie spun că este mai ieftin să depozitezi arme decât să le construiești din nou.

Problema standardelor

LaPlante dorește, de asemenea, ca industria să adopte modele mai standardizate, modulare, pentru a permite o capacitate plug-and-play asemănătoare cu cea a electronicelor de larg consum. Majoritatea armelor de precizie, notează el, au trei elemente principale: un senzor pentru a detecta ținta; un sistem de comandă și control și un focos sau alt dispozitiv pentru a distruge ținta. Dacă interfața dintre cele trei elemente poate fi standardizată, fiecare componentă poate fi schimbată cu ușurință pe măsură ce armele sunt îmbunătățite și sunt dezvoltate altele noi.

O a treia modalitate de a spori rezistența este ca America să colaboreze mai strâns cu aliații, spune LaPlante. Aceștia ar putea coopera în stabilirea de standarde comune, ar putea produce arme în mai multe țări și ar putea dezvolta altele noi. Australia, de exemplu, va colabora cu America și Marea Britanie pentru a dezvolta rachete hipersonice și se gândește să facă muniție pentru lansatoarele HIMARS pe care le cumpără. Oamenii din industrie spun că Nammo din Norvegia ar putea deveni a treia sursă de motoare rachete pentru America. Dar standardizarea și achizițiile comune sunt dificile, cu atât mai mult atunci când sunt încercate peste granițele naționale.

Ads