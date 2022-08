Primarul Odesei: "Putin este obsedat de orașul nostru. Îl vrea intact"

Primarul Odesei, Ghennadi Truhanov, a declarat că Ucraina ar trebui să găsească compromisuri cu Rusia.

"Cred că este important să acționăm politic, pentru că sunt în joc viețile a milioane de oameni. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Evident, visez să mă întorc la granițele noastre din 1991, dar trebuie să negociem pas cu pas, să căutăm treptat compromisuri, să evităm confruntarea”, a spus Truhanov, într-un interviu acordat publicației italiene „Corriere della Sera”.

Potrivit acestuia, Putin nu a renunțat la planurile sale de a captura Odesa.

"Da, va încerca din nou: este obsedat de orașul nostru. Nu vrea să-l bombardeze ca pe Harkov, îl vrea intact. Nu sunt pesimist, cred că vom câștiga până la urmă. Dar războiul rămâne lung și dificil. Ofensiva noastră asupra Hersonului se desfășoară încet, iar Putin continuă să spere la încercuirea Odesei dinspre nord pentru a se conecta cu Transnistria, iar dinspre sud la un atac frontal al flotei din Marea Neagră”, a adăugat Truhanov.

Primarul Odessei s-a opus și demolării monumentului Ecaterinei a II-a.

"Sunt împotriva demolării. Chiar dacă distrugem monumente, istoria nu se schimbă. Știu că s-a strâns o petiție cu 25 de mii de semnături, dar aștept. Cu această logică, să scot și monumentul lui Pușkin sau Găgarin? Nu are sens”, a spus primarul.

Anterior, primarul Odesei, Ghenadi Truhanov, a anunțat redenumirea mai multor străzi din cauza reticenței orașului de a avea ceva în comun cu Rusia. În același timp, și-a scris postarea pe Facebook în limba rusă, ceea ce a stârnit critici din partea unor cititori.

El spune că „Odesa rămâne un oraș profund internațional din punct de vedere istoric, geografic, economic și cultural: așa a fost pe vremea țarilor, dar și în timpul regimului sovietic. Un oraș construit de greci, evrei, italieni, francezi, polonezi, oameni din est și vest, peste 120 de naționalități. De origine rusă este documentul de înființare comandat de împărăteasa Ecaterina, iar în ultimii treizeci de ani turiștii ruși au monopolizat plajele, hotelurile, agențiile de turism și întreaga industrie de agrement. Dar, în acest sens, Odesa nu este cu mult diferită de Cervinia, Courchevel sau Malta. Dacă înainte existau simpatizanți ai lui Putin, acum au dispărut, iar dacă mai există ceva, au rămas vechi nostalgici împrăștiați. Pe de altă parte, aici există chiar și câțiva naționaliști ucraineni care laudă mitul lui Stepan Bandera, spre deosebire de Kiev sau Liov“

Edilul acuzat de spalare de bani, spune că a încetat să mai fie pro-rus în 2015, imediat ce a fost ales primar. „Am făcut tot ce am putut pentru a lega Odesa de Europa de Vest: am călătorit la Genova și în alte porturi italiene, am fost invitat la Marsilia, la Bruxelles, în Germania, în Grecia, cu Belgia avem un contract de gestionare a sistemului de apă. De ani de zile avem aici și un consilier special trimis de Ministerul de Externe italian“, a răsăuns Truhanov.

Zelenski a făcut multe greșeli

Edilul din Odesa a spus că președintele Volodimir Zelenski a făcut multe greșeli. „La rece, aș spune că este prea centralizator. Îl cunosc bine, de dinainte de a deveni președinte. Dar trebuie să recunosc că ar fi putut fi mult mai rău pentru un lider cu puțină experiență politică și care s-a confruntat cu o invazie militară. Opțiunile sale privind războiul au fost în esență corecte: cei care îl acuză că a subestimat avertismentele americanilor se înșeală. Ce ar mai fi putut face? Dar ar trebui să lase mai multă autonomie regiunilor și municipalităților, dacă ar asculta sugestiile noastre, țara ar funcționa mai bine“.

El spune că nu a crezut că Putin va invada Ucraina. „Cele două țări ale noastre sunt profund legate de istorie, cultură, limbă, religie, tradiții. De aceea, consider că 24 februarie reprezintă o adevărată cotitură și un nou început. Eu vin dintr-o carieră militară, am înțeles imediat, încă de la primele rachete, că acesta este un război total, cu totul diferit de cel din 2014, și mi-am petrecut primele săptămâni convingându-mi personalul că trebuie să fim pregătiți să ne apărăm până la capăt. De atunci am tot explicat că Putin nu mai gândește ca un politician pragmatic, ci este un monstru, un produs al regimului sovietic și al KGB-ului hotărât să reconstruiască "Rusia imperială". Truhamov spune că dacă ar fi încolțit. liderul de la Kremlin ar putea chiar lansa bomba atomică“ și speră că generalii săi vor împiedica acest lucru.

