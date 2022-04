Forțele ucrainene au distrus peste 30 de echipamente rusești în zona Izium, anunță Garda Națională a regiunii Harkov.

Garda Națională susține că a descoperit un punct de comandă cu o mulțime de echipamente, a transmis coordonatele armatei, a cărei artilerie le-a distrus.

În videoclip apar mai multe vehicule despre care se susţine că sunt tancuri şi transportoare blindate lovite de forţele ucrainene. Publicaţia citată a verificat locaţia în care a avut loc filmarea, însă nu şi detaliile incidentului.

