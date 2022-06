Cât estimează BEI că va costa reconstrucția Ucrainei?

Ucraina ar putea avea nevoie de o asistență externă de până la 1.000 de miliarde de euro pentru a repara pagubele provocate de invazia rusească, a declarat marți, 21 iunie, Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții (BEI), transmite Bloomberg.

"Am avansat cifra de un trilion pentru că am văzut cifrele care sunt vehiculate în spațiul public și pe care le consider complet nerealiste atunci când mă uit la nivelul de distrugere din Ucraina", a declarat Werner Hoyer la un briefing de presă organizat la Frankfurt, adăugând că "Europa va trebui să joace cel mai important rol în efortul de reconstrucție a Ucrainei".

Această evaluare vine într-un moment în care liderii UE se pregătesc să se reunească joi și vineri la Bruxelles pentru a discuta planurile de reconstrucție a Ucrainei, precum și cererea sa de aderare la blocul comunitar. Comisia Europeană a propus prima dată, la mijlocul lunii mai, cel mai recent pachet de ajutor pentru a acoperi o parte din nevoile financiare ale Ucrainei, care se ridică la aproximativ cinci miliarde de euro pe lună.

BEI, brațul financiar al UE, ar putea juca un rol central în canalizarea banilor de la UE spre Ucraina. Potrivit unor surse citate anterior de Bloomberg, BEI este și canalul preferat de guvernul german pentru miliardele de euro care ar urma să iasă din blocul comunitar.

Banca Europeană de Investiții, cu sediul în Luxemburg, a fost constituită prin Tratatul de la Roma din 1958. Acționarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene, iar accentul principal al activităților de creditare ale BEI este pus pe finanțarea de proiecte ce promovează o dezvoltare regională echilibrată și coeziunea economică și socială într-o Uniune Europeană extinsă.

UE pregătește un pachet financiar de nouă miliarde de euro

Uniunea Europeană speră să finalizeze, în zilele următoare, un pachet financiar de nouă miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a ajuta țara afectată de invazia rusească, transmite Bloomberg.

Noul program de asistență macro-financiară pentru Ucraina va consta din împrumuturi pe 25 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani la rambursarea principalului, au declarat pentru Bloomberg trei oficiali europeni, care au adăugat că plata dobânzilor va fi acoperită de la bugetul UE.

Este posibil va propunerea să fie gata la finele acestei săptămâni, au spus oficialii, în condițiile în care liderii UE urmează să se întâlnească joi și vineri la Bruxelles pentru a discuta planul de reconstrucției a Ucrainei precum și cererea sa de aderare la blocul comunitar. Planul de ajutor destinat Ucrainei va trebui apropiat de toate de toate cele 27 de state membre UE.

Comisia Europeană a propus prima dată, la mijlocul lunii mai, cel mai recent pachet de ajutor pentru a acoperi o parte din nevoile financiare ale Ucrainei, care se ridică la aproximativ cinci miliarde de euro pe lună. Guvernul ucrainean a cerut partenerilor occidentali să transfere fonduri în regim de urgență, dar Comisia Europeană și Germania nu au căzut de acord asupra designului pachetului financiar.

Executivul european insistă să utilizeze un instrument bazat pe împrumuturi, în timp ce Germania promovează utilizarea granturilor pentru a evita o majorare a poverii datoriei externe a Ucrainei. Berlinul a anunțat deja o contribuție nereturnabilă de un miliard de euro pentru Ucraina, în luna mai, cu prilejul unei reuniuni a miniștrilor de Finanțe din G7 găzduită de Germania.

Unele țări membre UE, inclusiv Slovacia, au pus întrebări inițial dacă împrumuturile sunt o variantă mai bună pentru a sprijini Ucraina, susțin surse din apropierea acestui dosar. Alte state membre, inclusiv Danemarca, au întrebat dacă oferirea de granturi ar submina credibilitatea Ucrainei pe piețele financiare.

Pachetul financiar are nevoie de susținerea statelor membre UE și Parlamentului European.

Un alt punct de dispută este cât de multe garanții vor putea oferi guvernele naționale pentru a susține împrumuturile în cazul în care Ucraina intră în incapacitate de plată. Blocul comunitar va acoperi 100% din împrumuturi, iar opt miliarde de euro vor fi furnizate de statele membre. Restul vor veni de la bugetul UE, au spus oficialii.

Comisia Europeană a contactat statele membre pentru a finaliza unele detalii legate de garanții și rămâne încrezătoare că prima tranșă de fonduri va fi eliberată în vara acestui an, a spus un oficial european.

Inițial, blocul comunitar intenționa să finalizeze planul la începutul acestei luni, în condițiile în care nevoile financiare ale Ucrainei continuă să se acumuleze. Potrivit calendarului inițial, comisia intenționa să înceapă să strângă fonduri de pe piețele financiare în luna iulie pentru un prim transfer, au spus sursele.

UE are de gând să transfere trei sau patru alte tranșe până la finele anului, deși asta va depinde de existența garanțiilor și de nevoile financiare ale Ucrainei, susțin sursele care au dorit să își păstreze anonimatul.

Pachetul financiar este așteptat să includă unele condiții care să țină cont de circumstanțele actuale ale Ucrainei și vor fi legate de eforturile de reconstrucție precum și de evitarea folosirii eronate a fondurilor, precizează oficialii.