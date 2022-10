Atacuri masive ale rușilor în Ucraina de la primele ore ale zilei. Infrastructura energetică, principala țintă

Infrastructura energetică a Ucrainei vizată in atacurile rușilor/ FOTO: Twitter

Ruşi au început să bombardeze Ucraina de la primele ore ale zilei de sâmbătă, explozii fiind semnalate în regiunile Kiev, Lviv, Hmelnițki, Rivne şi Volin. În regiunea Cernăuți, de asemenea, autorităţile au anunţat că un avion al armatei ucrainene a doborât o rachetă rusească deausupra unui lac din raionul Dnistrovski (Nistru). În oraşul Luțk, ocupanții au lovit o instalație energetică, informează publicația korespondent.

Potrivit șefului Consiliului Local Luțk, Ihor Polişciuk, o parte a orașului a rămas fără electricitate. Primarul a îndemnat cetățenii să se aprovizioneze cu apă. De asemenea, potrivit lui Polişciuk, unda de şoc generată de explozie a deteriorat o casă particulară, o persoană fiind rănită. Bombardamente au fost raportate şi în regiunea Rivne, însă șeful Administraţiei Militare Regionale, Vitali Koval, a declarat că va oferi detalii mai târziu. Între timp, în urma atacurilor ruseşti, oraşele Hmelnițki și Rivne au rămas fără electricitate. În ceea ce privește exploziile din regiunea Lviv, autorităţile susţin că acestea au fost generate de activitatea forțelor de apărare antiaeriană, care ar fi doborât ţinte ruseşti.

Atacurile aeriene ruseşti au lovit cel puţin jumătate din capacitatea de generare de energie termică a Ucrainei, provocând daune de miliarde de dolari, începând cu 10 octombrie, deşi nu toate acele unităţi de energie au încetat complet să funcţioneze, a declarat vineri ministrul ucrainean al Energiei, German Galuşcenko, într-un interviu pentru Reuters.

Galuşcenko a spus că Ucraina ar putea avea nevoie de importuri de energie electrică pentru a trece peste iarnă, după ce atacurile care au lovit 30-40% din infrastructura electrică, iar traderii au purtat deja negocieri cu furnizorii.

Moscova şi-a intensificat atacurile săptămâna trecută, folosind rachete alte muniţii pentru a viza Kievul şi infrastructura majoră de energie şi de încălzire, în ceea ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că este o reacţie la atacul ucrainean asupra unui pod către Crimeea anexată.

"Este o capacitate destul de mare. Vă pot spune că este... cel puţin jumătate din capacitatea de generare energie termică, chiar mai mult", a spus Galuşcenko, întrebat despre amploarea pagubelor.

Ucraina se confruntă de obicei cu ierni lungi şi reci, cu temperaturi medii cu câteva grade sub zero Celsius şi minime de până la -20 celsius, deşi meteorologii se aşteaptă la un sezon ceva mai blând în acest an.

Ministrul a spus că crede că Rusia, a cărei invazie în Ucraina se apropie de opt luni, plănuieşte acum să distrugă întregul sistem energetic, deşi a subliniat că deocamdată funcţionează în continuare stabil.

”Săptămâna aceasta, au vizat un număr de centrale generatoare de energie termică a spus Galuşcenko.

Ucraina a pierdut 4.000 MW din capacitatea de generare ca urmare a atacurilor, a spus el.

La începutul acestei săptămâni, oraşele şi-au restricţionat aprovizionarea cu energie şi au decis utilizarea limitată a energiei electrice, astfel încât companiile energetice să poată repara instalaţiile energetice afectate de un val de atacuri aeriene ruseşti.

”Vedem că au vizat o serie de noi (facilităţi), dar şi au bombardat (facilităţi) care fuseseră deja bombardate înainte, pentru a le distruge total”, a spus el.

Galuşcenko a avertizat că reconstrucţia infrastructurii deteriorate va dura ”luni” şi că Ucraina va urmări Rusia pentru costurile provicate, prin instanţele internaţionale.

