Forțele ucrainene au folosit mitraliere Maxim, o armă adesea asociată cu Primul Război Mondial, pentru a înlătura atacurile frontale ale trupelor ruse în lupta pentru Bahmut.

„Funcționează doar atunci când are loc un atac masiv”, a declarat despre mitraliera Maxim un soldat ucrainean identificat ca Boris, în vârstă de 48 de ani, pentru BBC News. Atunci chiar funcționează. „Îl folosim în fiecare săptămână”, a adăugat Boris.

Only in #Ukraine : A PM M1910/30 Maxim gun with optics, stock, and suppressor. pic.twitter.com/JG1IoPEmfE

Forțele ucrainene au găsit foarte utilă mitraliera Maxim M1910 pentru a respinge asalturi cu un număr mare de soldați. Introdusă în 1910 (versiunea inițială a armei a apărut în anii 1880), mitraliera a fost folosită de armata imperială rusă în timpul Primului Război Mondial, dar și de URSS care a produs-o în cantități industriale. Trupele ucrainene au modificat aceste arme automate cu accesorii moderne, cum ar fi dispozitive optice și supresoare, potrivit unui reportaj realizat de publicația de specialitate „Task and Purpose”.

Hiram Maxim, inventatorul mitralierelor portabile în secolul al XIX-lea, a folosit forța de recul din timpul tragerii pentru încărcarea automată și expulzarea glonțului.

Ucrainenii de la Bahmut au apelat și la tactica momelilor pentru lunetiști din epoca Primului Război Mondial, folosind în acest scop manechine care să servească drept ținte înșelătoare.

Interesting photo from a Ukrainian trench south of Bakhmut showing a soldier peering over the trench with a handheld periscope next to a strange-looking mannequin (presumable to attract sniper fire?). WW1 vibes. pic.twitter.com/I7aYI6ZvKE