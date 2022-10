Flota rusă a Mării de la Sevastopolul, atacată în dimineața zilei de 29 octombrie, ar fi putut suferi pierderi mai grave decât au fost anunțate oficial. Rusia a confirmat doar că dragorul de mine „Ivan Golubeț” a fost avariat, dar o serie de rapoarte indică faptul că și fregata „Amiral Makarov” a fost atinsă.

Fregata a devenit noua navă amiral a flotei ruse de la Marea Neagră după distrugerea crucișătorului Moscova de către armata ucraineană. După atac, ambele suprastructuri ale navei au fost avariate, echipamentele radar, sistemele de control al incendiilor și de comunicații au fost dezactivate, relatează rosZMI citând surse din Ministerul Apărării.

In the second clip we can see a USV being targeted by a Russian fire from ships, motor boats and even helicopters. The damage dealt to the ships is yet to be assessed since no aftermath photos are available. pic.twitter.com/TTSzEncg92