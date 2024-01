Foști pușcăriași ruși luați cu asalt de trupele speciale după ce și-au ținut ostatici comandanții beți

Foști deținuți ruși angajați de președintele Vladimir Putin pentru a lupta în Ucraina au fost luați cu asalt de colegi de trupă după ce au luat ostatici mai mulți comandanți beți, potrivit unui nou videoclip.

Clipul de 29 de secunde a fost postat pe 14 ianuarie de canalul Telegram Telegram channel Poisk_in_ua, care a precizat că militarii au fost recrutați dintr-o închisoare din orașul Tiumen din regiunea Siberia. Aceștia au plecat să se alăture unității lor pe 25 decembrie "și se presupune că se aflau la antrenament fără arme", a precizat canalul.

În 2022, Putin a reînviat practica din epoca stalinistă de a arunca criminali condamnați pe câmpul de luptă pentru a-și susține războiul din Ucraina. Printre acești prizonieri se numără cel puțin doi canibali condamnați.

De la începutul războiului, Kremlinul a recrutat zeci de mii de prizonieri pentru a crea escadroanele sale "Storm-Z", care sunt desfășurate pentru a efectua atacuri frontale extrem de mortale, conduse de infanterie, în cele mai periculoase părți ale frontului.

Newsweek a aflat în decembrie că numărul total al condamnaților cărora li s-a oferit grațierea prezidențială în schimbul a șase luni de luptă în Ucraina depășește 100.000.

Russian commanders beat up some recruited inmates so in response the convicts tied up the commanders and beat them. This is the last video of the criminals holding a meeting as Russian soldiers are trying to break through with machine guns. All contact has been lost with them. pic.twitter.com/kMAIXFtFf3