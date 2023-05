Oamenii legii din Ucraina au reținut doi agenți ai FSB-ului rus, care erau implicați în activități subversive în zonele de pe linia frontului din regiunea Donețk, colectau informații despre locațiile bazelor și mișcările unităților Forțelor de Apărare ucrainene și au căutau, de asemenea, locația sistemelor HIMARS. Aceste date urmau să fie transmise invadatorilor, transmite serviciul de presă al SBU.

Cei doi s-au dovedit a fi rezidenți ai regiunilor Donețk și Harkov, recrutați de FSB la începutul invaziei ruse pe scară largă. Ei sunt membri ai unei rețele extinse de agenți. Cinci dintre complicii lor au fost reținuți în timpul măsurilor contrasubversive ale serviciilor speciale ucrainene în decembrie 2022 și începutul primăverii 2023. Contactul cu ocupanții ruși din Posipak a fost menținut printr-o rudă care locuiește la Moscova și este în contact cu angajații FSB.

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat miercuri, 3 mai, pe Twitter un videoclip în care un soldat ucrainean, numit „Căpitanul HIMARS”, explică de ce forțele invadatoare ruse nu au reușit să nimicească niciun sistem HIMARS. Soldatul ucrainean susține că lansatoarele de rachete sunt ascunse în buncăre antiatomice.

„Aruncați o privire la condițiile în care lansatoarele HIMARS sunt depozitate. Acestea sunt facilități militare construite în perioada Uniunii Sovietice. Pot rezista inclusiv la atacuri nucleare”, a declarat „Căpitanul HIMARS”.

