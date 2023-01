The Atlantic: Ajutorul occidental pentru Ucraina încă nu este suficient. Dacă Rusia învinge, lumea nu va mai fi la fel

Prietenii Ucrainei au trimis o cantitate considerabilă de arme în lupta acesteia pentru supraviețuire.

Numai Statele Unite au furnizat arme și echipamente de peste 25 de miliarde de dolari, inclusiv 160 de piese de artilerie modernă, 38 de sisteme de rachete HIMARS cu rază medie de acțiune, sute de vehicule blindate și zeci de mii de muniții avansate de toate tipurile. Aliați precum Polonia și Republica Cehă au făcut chiar mai mult (în termeni relativi, nu absoluți), furnizând sute de tancuri model sovietic, o serie de sisteme moderne de artilerie și suport neletal. Chiar și Germania ezitantă a trimis o zeci de tunuri avansate și lansatoare de rachete, unele sisteme antiaeriene și multe altele. În total, Occidentul a trimis în Ucraina peste 320 de tancuri, alte 2.400 de vehicule blindate, 450 de piese de artilerie și peste 135 de sisteme de apărare antiaeriană și mai multe sunt pe drum. Acest lucru încă nu este suficient, scrie Eliot A. Cohen în The Atlantic.

Cu ajutorul material din partea Occidentului, precum și sprijinul în informații și eforturi similare de instruire și consiliere discrete, Ucraina a reușit, prin propriile sale eforturi extraordinare, să alunge forțele ruse din nordul Kievului, din Harkov în est și orașul Herson din sud. Totuși, pentru a-și elibera tot teritoriului și pentru a învinge decisiv forțele Rusiei, Ucraina are nevoie nu doar de cantități mai mari, ci și de diferite tipuri de arme, inclusiv tancuri de luptă moderne, apărare extinsă împotriva rachetelor aeriene și antirachetă și, mai ales, sisteme de atac profund precum Sistemul de rachete tactice ale armatei (ATACMS) și drone cu rază lungă de acțiune. Cu astfel de arme, Ucraina poate și va repeta și extinde perturbarea logisticii rusești care a permis contraofensivele sale anterioare.

Ads

Rusia, însângerată

Rusia a fost însângerată. Din armata sa de dinainte de război, poate un sfert din trupele sale au fost ucise sau rănite în atacurile sale inițiale asupra Ucrainei. O forță mobilizată în grabă suferă, de asemenea, pierderi într-un ritm incredibil. Dar pierderile nu au îngenuncheat încă armata rusă și nu a zdruncinat determinarea regimului Putin. Surse ucrainene raportează că Rusia pregătește o nouă mobilizare cu scopul de a dubla dimensiunea armatei ruse la o forță totală de până la 2 milioane de oameni.

Ads

Armata rusă este, după standardele occidentale, prost motivată, prost pregătită, prost condusă și inadecvat sprijinită. Unitățile sale trebuie să fie menținute pe front cu unități de blocaj care împușcă soldații care fug de pe câmpul de luptă. Practicile sale de întreținere sunt primitive, rațiile sale depășite, comanda sa nu poate coordona operațiunile cu arme combinate ale războiului modern. Dar Rusia păstrează trei mari avantaje.

Rusia, trei mari avantaje

Prima este, pur și simplu, dimensiunea. Cu o populație de 146 de milioane de locuitori, are încă o mulțime de carne de tun pe care o poate arunca în lupta împotriva Ucrainei, o țară de 43 de milioane de oameni, dintre care poate o treime au devenit refugiați sau au fost strămutați în interior. Rusia păstrează, de asemenea, stocuri vaste de material militar acumulat în timpul Războiului Rece. Acestea sunt puncte forte în scădere, pe măsură ce tinerii pricepuți fug din țară și sancțiunile afectează și perturbă economia de război, dar contează.

Ads

Celelalte avantaje ale Rusiei sunt mai puțin tangibile. Una dintre acestea este brutalitatea pură. Președintelui Vladimir Putin și generalilor săi pur și simplu nu le pasă, din punct de vedere uman, câte zeci sau chiar sute de mii dintre soldații lor sunt uciși sau mutilați în război. De asemenea, ei nu au nicio reținere să provoace haos asupra civililor ucraineni atacând blocuri de locuințe, școli sau spitale.

Ucraina a reușit câteva lovituri îndrăznețe pe teritoriul Rusiei, dar nu a reușit încă să provoace pagube semnificative din punct de vedere militar, cu atât mai puțin să ruineze economia Rusiei.

Ucraina are și ea puncte forte. Acest război ne-a amintit de importanța transcendentă a motivației. Ucrainenii știu pentru ce luptă și vor merge până la capăt. Ei au un avans tot mai mare în abilități față de inamicul lor și toată creativitatea unei societăți libere și a unei populații civile angajate care sprijină frontul în multe feluri; aceasta include crearea de drone improvizate și articole de război și furnizarea de hrană și informații tactice unităților din prima linie.

Ads

Războiul a evidenția diferențele dintre Rusia și Ucraina

Războaiele sunt, într-o oarecare măsură, teste ale voinței și rezistenței unei societăți, iar aceasta a arătat cât de diferite sunt Rusia și Ucraina. Războaiele sunt, de asemenea, un test de vitalitate. Putin are 70 de ani; Președintele ucrainean Volodimir Zelenski are 44 de ani. Șeful Statului Major al Rusiei (și acum comandant general în Ucraina), Valeri Gherasimov, are 67 de ani; Șeful de armatei Ucrainei, Valeri Zalujnîi, are 49 de ani. Sprijinul pentru războiul Rusiei este cel mai puternic printre cei care își amintesc de Uniunea Sovietică, iar războiul este condus de bătrânii din cercul apropiat al lui Putin.

În schimb, sprijinul pentru războiul Ucrainei este generalizat, iar războiul este condus de o generație în plină experiență, nu mai mult decât de vârstă mijlocie. Acesta este, din multe puncte de vedere, un război între o societate calcifiată pierdută în trecutul său brutal și o societate liberă care urmărește un viitor decent.

Ads

În spatele Ucrainei se află puterile Occidentului, înțeles în sensul unei coaliții libere de state conduse de Statele Unite. În ciuda îngrijorării de înțeles cu privire la încetineala mobilizării sale militar-industriale, aliații occidentali au o capacitate enormă și în creștere și au oferit — prea încet, și uneori chiar zgârcit — Ucrainei tehnologie pe câmpul de luptă care o depășește pe cea dislocată de Rusia. În timp, această disparitate va crește, dacă angajamentul occidental se ridică chiar și cu o fracțiune față de cel al civililor și soldaților ucraineni.

„Oboseala de război” în democrațiile occidentale

Noi, în Occident, nu sacrificăm nimic în afară de resurse financiare modeste – nicio comparație cu cantitatea de sânge plătită de poporul Ucrainei. După cum au remarcat un număr de analiști, a cheltui câteva zeci de miliarde de dolari pentru a distruge forțele terestre și aeriene ale unuia dintre principalii adversari ai noștri, Rusia, este o afacere. Cheltuiți cu câteva zeci de miliarde de dolari în plus, atâta timp cât este nevoie, îndeamnă Eliot A. Cohen.

Cele mai urgente nevoi ale Ucrainei sunt, după cum a spus Kievul, apărarea antiaeriană și antirachetă balistică, tancuri grele și sisteme de lovire cu rază lungă de acțiune. A primit unele dintre sistemele de apărare, dar nu încă tancurile și blindatele și armele ofensive. Scuzele pe care Germania, în primul caz, și Statele Unite, în cel de-al doilea caz, le-au invocat pentru a nu trimite tancuri și sisteme precum ATACMS sunt în același timp fragile și rușinoase.

Ucrainenii s-au dovedit în mod repetat capabili să stăpânească tehnologia militară complexă cu o viteză uluitoare. Un audit onest al experților occidentali care se așteptau ca ucrainenii să învețe cum să le opereze și cât timp le-a luat de fapt, ar fi revelator și jenant. În mod similar, Ucraina a demonstrat o reținere remarcabilă: ideea că sistemele de rachete cu rază lungă de acțiune ar fi folosite pentru a lovi fără discernământ în Rusia nu se susține. Iar temerile de utilizare a armelor nucleare de către Rusia au fost discreditate în mod repetat, inclusiv de NATO, scrie autorul.

Motivele reale ale reticenței par a fi timiditatea și lipsa de imaginație. Deci, poate cel mai bun lucru pentru liderii occidentali care nu se pot convinge să trateze războiul ca pe un război este să-și clarifice de ce trebuie să se teamă dacă nu întreprind acțiunile pe care atât calculele strategice, cât și imperativele morale le cer.

Deoarece Rusia este mare, nemiloasă și se bazează pe mărimea teritoriului său, războiul poate fi încheiat în condiții rezonabile doar prin înfrângerea decisivă a forțelor sale în Ucraina. Aproximativ 100.000 de victime nu au fost suficiente, dar voința și resursele Rusiei nu sunt infinite. Dacă pierderile Moscovei trebuie să fie mai mari, Occidentul are capacitatea de a asigura un astfel de rezultat cu riscuri reduse pentru sine. Dacă Ucraina are blindate grele și sisteme de lovire cu rază lungă de acțiune, poziția Rusiei pe terenul ocupat poate deveni nesustenabilă. O înfrângere de această amploare va aduce probabil schimbările interne care vor descuraja Rusia să urmeze calea actuală.

Umbrela nucleară

În cazul în care liderii occidentali, prin pasivitatea sau reticența lor, ar aduce o încetare a focului care lasă Rusia cu teritoriu ucrainean sub controlul ei, ei s-ar face de rușine așa cum au făcut liderii francezi și britanici la München în 1938 – și cu mai puține scuze. Vor pune bazele războaielor viitoare pentru că, după o perioadă de recuperare, Rusia va încerca cu siguranță din nou. Deja, Rusia nu recunoaște legitimitatea independenței Ucrainei; deja, sângele este pe mâinile occidentale din cauza eșecului de a înarma Ucraina și de a descuraja Rusia în ocazii anterioare. Data viitoare va fi și mai rău, susține autorul.

Dacă frica este singurul lucru pe care unii lideri occidentali îl înțeleg, ar trebui să ia în considerare acest lucru. Pentru alte națiuni, lecția unei Ucraine care nu are voie să câștige acest război este foarte simplă: obținerea armelor nucleare. Finlandezi, polonezi, kazahi, ucraineni, de altfel, și mulți alții vor concluziona că puterea convențională nu este suficientă. Faptul că conducerea Coreei de Sud a început să vorbească despre necesitatea reintroducerii armelor nucleare în peninsulă nu este o coincidență.

Într-o lume în care un mare stat prădător este blocat, dar nu este învins decisiv, singura soluție pentru vecinii săi mai mici este achiziționarea de arme cu putere cataclismică. Liderii lor ar fi iresponsabili dacă nu ar lua în considerare această opțiune. Și liderii marilor state occidentale nu sunt doar iresponsabili, ci și neglijenți în mod intenționat dacă nu reușesc să ia toate măsurile pentru a evita să lase un asemenea eșec moștenire generațiilor următoare, conchide Eliot A. Cohen în The Atlantic.

Ads