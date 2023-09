Premierul Canadei: Putin nu va redesena harta după bunul plac, iar teritoriul Ucrainei va rămâne al Ucrainei

Premierul canadian Justin Trudeau a emis o declarație, sâmbătă, 9 septembrie ca răspuns la „alegerile simulate” organizate de Rusia în regiunile ocupate din Ucraina.

„Canada nu recunoaște și nu va recunoaște niciodată rezultatele acestor alegeri false sau încercarea de anexare ilegală a Ucrainei de către Rusia”, se arată în declarație. „Aceste alegeri false sunt încălcări grave ale dreptului internațional, inclusiv ale Cartei Națiunilor Unite... Putin nu va redesena harta după bunul plac, iar teritoriul Ucrainei va rămâne al Ucrainei”.

Alegerile ilegale din teritoriile ocupate, care au început pe 31 august și sunt programate să se încheie pe 10 septembrie, au loc la aproape un an după ce Rusia a organizat referendumuri de anexare simulate în regiunile Zaporojie și Herson, Lugansk și Donețk, pe care Moscova le controlează doar parțial, și la nouă ani după ce Rusia a anexat ilegal Peninsula Crimeea a Ucrainei.

Votul în Ucraina ocupată

Mulți dintre cei care urmăresc procesul electoral din Rusia acordă o mare atenție votului din patru regiuni parțial ocupate ale Ucrainei. Dar nu pentru că ar aștepta încordați un rezultat corect rezultat al competiției electorale și departe de orice manipulare.

Ads

Anul trecut, la șapte luni de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, Kremlinul a declarat că a anexat patru regiuni din Ucraina - Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson - și că acum sunt parte a Rusiei după un referendum despre care Kremlinul susține că a fost o expresie a voinței reale a alegătorilor.

Nu contează că regiunile sunt doar parțial ocupate de forțele rusești, cu administratori-marionetă instalați de Rusia. Și nu contează că aproape șase milioane de oameni au fost strămutați din Ucraina din cauza războiului - împrăștiați, în principal, în restul Ucrainei, în Europa și în Rusia - o bună parte dintre ei provenind din regiunile parțial ocupate.

În cadrul scrutinului care a început pe 8 septembrie, oamenii din regiunile ucrainene ocupate vor alege consiliile regionale, care la rândul lor vor numi guvernatorii regionali. De asemenea, se aleg zeci de consilii locale în regiunile Donețk și Luhansk, iar sute de candidați concurează pentru aceste locuri.

În timp ce parte din cei care au rămas în regiunile ocupate de Rusia susțin cu adevărat ideea de a face parte din Rusia și de a vota la alegerile locale, alții dintre cei rămași spun că este imposibilă desfășurarea de alegeri libere și corecte sub ocupație militară.

„Când în fața ta se află o persoană înarmată, este greu să spui nu”, a declarat Ivan Fiodorov, primarul ucrainean al orașului Melitopol, aflat sub control rusesc în sudul țării, pentru The Associated Press.

Ads