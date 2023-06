Răspunsul Kievului la amenințările lui Kadîrov: tancurile ruseşti au fost cele care au făcut oraşul cecen Groznîi una cu pământul

Secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare Naţională de la Kiev, Oleksi Danilov, susţine că liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, ar fi trebuit să se răzbune pe dictatorul rus, Vladimir Putin, nu să ameninţe Ucraina pentru atacul masiv cu drone lansat marţi 30 mai asupra Moscovei.

"Kadîrov ar trebui să se răzbune pe Moscova şi pe Putin personal, nu să ameninţe Ucraina. Ruşii au fost cei care i-au ucis şi i-au distrus pe ceceni", a scris Danilov pe o reţea socială. Secretarul a amintit că nu Ucraina, ci tancurile ruseşti au fost cele care au făcut oraşul cecen Groznîi una cu pământul şi au ucis populaţia civilă. "Poporul cecen ţine minte, iar cei care au uitat trebuie să-şi amintească", a adăugat Danilov.

