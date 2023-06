Disperarea pură a propagandistei Margarita Simonian: "2-3 milioane de soldați chinezi. Asta ne-ar trebui acum" VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin va amenința cu lovituri împotriva țărilor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din cauza sprijinului lor pentru Ucraina, a prezis redactorul șef al Russia Today (RT), Margarita Simonian.

Putin s-a trezit cu relații din ce în ce mai tensionate cu alți lideri europeni pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina. O mare parte din Occident a condamnat invazia, care a fost lansată în februarie anul trecut, ca fiind lipsită de justificare și o încălcare a normelor internaționale.

Mulți aliați au oferit Kievului miliarde de dolari în ajutor militar și sunt creditați că au contribuit la schimbarea valului războiului în favoarea ucrainenilor. Rusia a reacționat cu furie la acest ajutor, acuzând NATO că a depășit liniile roșii furnizând Ucrainei arme, dintre care unele ar fi fost acum folosite pe teritoriul Rusiei.

Imagine the sheer and endless amount of pure desperation when a Russian propagandist like Skabayeva at top prime time tells the audience that Russia gonna need 3 million Chinese soldiers to win this war.

Absolutely priceless, entertaining and telling. How deep Russia has fallen. https://t.co/lU5gtmuu7Z pic.twitter.com/wgPxB0uda8