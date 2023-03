Forțe speciale ucrainene se antrenează în apropierea graniţei cu Belarus pentru contraofensiva de primavară

Grupări speciale din Forţele armate ucrainene se antrenează în apropierea graniţei cu Belarus pentru acţiuni ofensive, prin imitarea condiţiilor reale de luptă, dar și pentru operaţiuni de război psihologic. Sunt folosite manechine și scenarii similare acțiunilor de luptă.

Acest tip de antrenament este esențial, nu doar pentru operațiunile ofensive în teren, ci și pentru situațiile în care militarii ar fi capturați în mediu ostil.

Comandanții ucraineni testează rezistența fizică a trupelor și sunt exersate acțiuni de tip război psihologic, care vizează mintea și controlul fricii.

Într-o luptă nu înțelegi uneori ce se întâmplă, dar trebuie să finalizezi misiunea, de aceea pregătirea mentală este esențială, a declarat unul dintre șefii grupului special de luptă.

Maksim Volivețki, şeful Grupului Forţelor de Sprijin: "Acţionăm în mediu similar unei acţiuni de luptă. Au loc explozii, se trage, sunt răniţi, folosim manechine pe post de mort, sânge şi fum. Totul trebuie să pară real."

Ukrainian armed forces conducted drills near the Belarus border, focusing on training servicemen for offensive actions by imitating real combat conditions pic.twitter.com/WLR8XE3K2q