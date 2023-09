Anunțuri de recrutare revoltătoare la Moscova. Rușii, ademeniți cu locuințe în Ucraina dacă se înrolează în armată

Într-un anunț revoltător de recrutare al armatei ruse, soldații discută planurile lor de a „recuceri Kievul” și de a-și muta familiile în orașele ucrainene cucerite.

„Ştii unde sunt dealurile Pecersk din Kiev?”, întreabă un soldat pe un altul în timp ce merg prin tranșee, se feresc de gloanțe și își încarcă armele.

„Se află în centrul orașului, mătușa mea locuiește acolo. Este o zonă foarte bună”, răspunde celălalt soldat pe un fundal de zgomote de explozii. „De ce?”, întreabă el.

Primul soldat își potrivește arma, după care răspunde la rândul său: „Am un vis. Vreau să-mi cumpăr un apartament acolo. Când războiul se va termina și vom recuceri Kievul, îmi voi muta familia acolo”.

This new recruitment video from the Russian Defence Ministry is something else… pic.twitter.com/2Txt67jI2Q