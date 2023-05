Ministrul Apărării din Ucraina le cere bașkirilor să se ridice împotriva Rusiei: "Rădăcinile tuturor problemelor sunt la Moscova"

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, a făcut apel la poporul bașkir să nu participe la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Reznikov, al cărui apel a fost publicat în ucraineană și bașkiră, susține că Bașkortostan este una dintre regiunile Rusiei lider în ceea ce privește pierderile suferite în timpul războiului din Ucraina.

Ministrul a spus că participarea la război nu este în interesul poporului bașkir: „Nimeni, cu excepția Kremlinului și a lacheilor săi, nu este interesat de acest lucru. Bașkirii sunt trimiși să moară la mii de kilometri distanță și nimeni nu știe ce”.

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, i-a îndemnat pe bașkiri, grupul etnic turcic care alcătuiește aproape o treime din populația Republicii Bașcortostan (Bașchiria) din Rusia, să se răvrăteasca împotriva Moscovei și a președintelui Vladimir Putin, relatează Ukrinform.

„Când am servit în armată, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei era bașchir. Recent, am revizuit datele privind pierderile trupelor de ocupație rusești în Ucraina și am observat că printre regiunile Federației Ruse una dintre cele mai afectate de pierderi este Republica Bașkortostan. Mii de oameni din Bașkiria au murit sau au fost mutilați”, a scris Reznikov.

„Situația m-a șocat prin absurditatea ei și m-a motivat să scriu o scrisoare către prietenul meu, întregul popor bașchir și liderilor săi adevărați”, a mai notat oficialul ucrainean, acuzând totodată că autoritățile care condus în prezent Bașchiria din capitala regională Ufa trimit oameni la moarte din interese personale pentru a face pe plac Kremlinului.

„Republica Bașkortostan are resurse naturale uriașe și o industrie dezvoltată. Are totul pentru a asigura un nivel ridicat de bunăstare. Interesul principal al bașchirilor este evident - să asigure dezvoltarea națională în propriile lor locuințe, inclusiv prin exercitarea dreptului la autodeterminare și distribuirea echitabilă a resurselor semnificative în beneficiul regiunii”, a subliniat Reznikov.

El i-a îndemnat pe bașkiri să își concentreze „toate eforturile” în interiorul Bașkiriei pentru a se proteja față de Moscova.

„Dacă enumerăm problemele și amenințările pentru poporul bașchir, nici Ucraina, nici ucrainenii nu sunt cauza niciunei dintre ele. Rădăcinile tuturor problemelor se află la Moscova și Ufa. În schimb, bașchirii sunt trimiși să moară la o mie de kilometri distanță, pentru un motiv necunoscut”, a mai scris ministrul ucrainean al apărării.

28 de soldați ruși împreună cu ofițerii lor s-au predat ucrainenilor

28 de soldați ruși s-au predat ucrainenilor împreună cu ofițerii lor, scrie Dmitri care deține portalul War Translated. După înfrângerea suferită la Avdiivka în fața Brigăzii 59 de infanterie motorizară a armatei ucrainene, la 21 mai, soldații supraviețuitori ai Brigăzii 110 ruse, mai exact ai plutonului de asalt, s-au predat. Aceștia au înregistrat un video în care acuzau comandamentul rus că i-a trimis la moarte sigură. Cel mai înalt ofițer are gradul de căpitan.

În fața instanțelor militare rusești au ajuns în primele trei luni ale anului mai mulți dezertori decât în tot anul trecut, dar judecătorii le dau sentințe cu suspendare pentru ca aceștia să poată fi trimiși pe frontul din Ucraina, notează ministerul britanic al apărării.

Din ianuarie și până în prima săptămână din mai, tribunalele militare rusești au înregistrat 1.053 de cazuri de soldați plecați din unitatd fără voie, marcând o creștere semnificativă în comparație cu cele 1.001 cazuri documentate în întregul an precedent, potrivit publicației Mediazona.

Majoritatea pedepselor pentru plecarea fără permis din unitatea militară sunt cu suspendare, iar judecătorii spun frecvent în hotărârile lor că acuzatul este scutit de încarcerare pentru a se facilita redistribuirea sa în cadrul armatei.