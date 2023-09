Hățișurile aprovizionării militare a Kievului: Un celebru traficant de arme face avere și testează limitele legii din Ucraina și SUA

Înarmarea trupelor ucrainene după începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse a devenit o afacere profitabilă. Dar puțini oameni din această afacere se pot compara cu traficantul de arme Mark Morales, al cărui primat este mult facilitat de banii Pentagonului și de legăturile extrem de strânse cu armata ucraineană, scrie The New York Times.

Mark Morales este un antreprenor de arme din Florida. Iar Volodimir Koifman este un sergent în armata ucraineană pe care Morales îl plătește pentru a aranja întâlniri cu contactele sale guvernamentale.

Aranjamentul neobișnuit, spun experții juridici, testează limitele legilor anticorupție din SUA și Ucraina care interzic plățile către oficialii guvernamentali.

Publicația subliniază că Pentagonul se bazează în mare măsură pe traficanții de arme puțin cunoscuți, precum Morales, pentru a furniza arme Ucrainei. Astfel de oameni au conexiunile necesare pentru a securiza muniția, mai ales de calitate inferioară sau de calibru sovietic, din întreaga lume.

Ei, explică publicația, lucrează într-un comerț cu arme notoriu din umbră, o industrie devenită și mai opacă pe măsură ce Ucraina a renunțat la regulile anticorupție. Dealerii de arme s-au grăbit să vină în țară, susținuți de miliardele de dolari primite ca ajutor extern.

Potrivit NYT, Mark Morales este unul dintre cei mai importanți astfel de furnizori din Ucraina. Potrivit publicației, Pentagonul a semnat contracte în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari cu compania sa Global Ordnance. Contractele vizează în principal furnizarea de muniție. Și înregistrările arată că a generat afaceri suplimentare estimate la 200 de milioane de dolari prin vânzarea de arme direct ucrainenilor.

Pe lângă sergentul Koifman, potrivit publicației, Morales a angajat un consilier de lungă durată al ministrului Apărării al Ucrainei, care a fost concediat recent pe fondul îngrijorărilor cu privire la mită și gestionarea defectuoasă. Și compania lui Morales este investigată de autoritățile anticorupție ucrainene din cauza unui acord despre care oficialii guvernamentali spun că a fost viciat.

Astfel, potrivit NYT, tranzacțiile cu Morales amintesc de trecutul Ucrainei, când traficanții de arme au creat relații de prietenie cu armata și au semnat contracte secrete. În același timp, traficanții de arme erau adesea investigați. De mai bine de 10 ani, Statele Unite tot cere liderilor Ucrainei să curețe aces sistem, menționează publicația.

Departamentul de Justiție l-a acuzat în 2009 de conspirație și spălare de bani, după ce a spus că a fost surprins pe o înregistrare discutând despre mituirea unor oficiali străini. „Trebuie să fii mai inteligent decât guvernul”, a spus Morales într-o înregistrare. Agenții F.B.I. au făcut greșeli grave în acest caz, iar procurorii au renunțat în cele din urmă la acuzații.

Administrația Biden are nevoie de oameni precum Morales

Articolul afirmă că administrația Biden, care vrea să înarmeze Ucraina, dar nu vrea să trimită propriile trupe, are nevoie de oameni precum Morales. Acesta din urmă a reușit să demonstreze în Afganistan și Siria că poate achiziționa și livra în mod constant arme.

La începutul războiului la scară largă lansat de Federația Rusă în februarie 2022, oficialii de la Kiev au abandonat multe reguli de achiziții publice și transparență și au invitat brokerii privați să concureze cu cumpărătorii guvernamentali. Acum, după demiterea ministrului Apărării Oleksii Reznikov, oficialii ucraineni pun la îndoială public această strategie de „arme cu orice preț”, scrie ziarul.

Morales a refuzat să fie intervievat. Bryan Van Brunt, consilierul general al companiei lui Morales, Global Ordnance, a declarat că compania a respectat legea. „Spre deosebire de ceea ce putem vedea în filme, succesul pe termen lung depinde de cunoașterea, respectarea pe deplin și respectarea regulilor tuturor țărilor implicate”, a scris el într-un e-mail.

Cine este sergentul Koifman

Sergentul Koifman, un ucrainean american cu ani de experiență ca consilier al gărzii naționale a Ucrainei, s-a înrolat când Rusia a invadat, arată documentele verificate de The New York Times. Îndatoririle sale militare exacte sunt neclare. El a declarat pentru The New York Times că este sergent-șef în forțele de apărare teritoriale ucrainene, unde supraveghează și antrenează un cadru de soldați. „Suntem luptători”, a spus el.

Un oficial guvernamental a spus că Koifman este o persoană cheie când vine vorba de arme, deși nu este clar dacă asta se datorează poziției sale militare sau rolului său în Global Ordnance.

Pentru Global Ordnance, sergentul Koifman gestionează contractorii din Ucraina și „organizează întâlniri între personalul nostru și Ministerul Apărării din Ucraina”, a spus Van Brunt.

Sergentul Koifman a spus că activitatea lui militară este neremunerată.

Morales l-a angajat pe sergentul Koifman la începutul lui 2021, în lunile înainte ca compania să semneze un acord cu Ucraina pentru cumpărarea de explozibili. Sergentul Koifman a fost fotografiat alături de el la semnarea contractului. Alte fotografii îl arată participând la petreceri pe care Morales le-a organizat în Tampa, Florida, în decembrie și mai trecut.

Legea din SUA interzice companiilor să plătească oficiali străini pentru a facilita afacerile. Legea nu scutește de responsabilitate voluntari precum sergentul Koifman. Ceea ce contează este dacă au influență, a spus profesorul de la Columbia Law School, Daniel Richman.

În același timp, legislația ucraineană interzice, în general, oficialilor militari să se angajeze în muncă în afară plătită. Dacă sergentul Koyfman este acoperit de această lege depinde de îndatoririle sale militare, nu doar de gradul său. La începutul războiului, sergentul Koyfman a scris o scrisoare către Global Ordnance în care spunea că „nu este un angajat al guvernului”, ci mai degrabă un „luptător civil”.

Pe lângă Koifman, Morales l-a angajat pe Denis Vanaș, un consilier de lungă durată al ministrului Apărării. Vanaș și-a părăsit postul la începutul războiului pentru a comunica cu Ministerul Apărării în numele Global Ordnance. Potrivit lui Brant, ministerul a confirmat legalitatea unei astfel de angajări.

În același timp, concurenții lui Morales spun că acesta are un avantaj nedrept, dar problema nu sunt legăturile sale cu sergentul Koifman sau Denis Vanașh. Acestea sunt toate legăturile lui cu Pentagonul.

Brokerii de arme din întreaga lume concurează pentru rezerve limitate de arme model sovietic, mai ales din Europa de Est, pentru a le vinde apoi în Ucraina, explică NYT. Câțiva traficanți de arme din Europa de Est s-au plâns că banii vin de la Washington, iar Morales își poate permite să plătească mai mult decât concurenții săi. Apoi își îndeplinește contractele americane și cumpără independent mai multe muniții pentru vânzarea directă către Ucraina.

La limita legii

Publicația a menționat că nu este nimic ilegal în a învinge concurenții. Dar arată cum Pentagonul modelează piața globală de arme și creează traficanți de arme bogați, conectați politic. Grupurile anticorupție ucrainene au spus că miliardele de dolari care ajung pe piețele de arme din Europa de Est ar putea influența politica și armata mult timp după încheierea războiului.

Într-un fel, plângerile împotriva lui Morales, scrie NYT, se rezumă la faptul că el face o treabă mai bună decât alții. Potrivit documentelor guvernamentale și interviurilor cu traficanții de arme și oficiali guvernamentali, el a transportat rachete, obuze, grenade și vehicule blindate în Ucraina din Bulgaria, Egipt, Iordania și Pakistan. Și este departe de a fi singurul brokerii de arme care are legături în guvernul ucrainean.

Cu săptămâni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, Pentagonul a acordat Global Ordnance un contract de cinci ani în valoare de până la 750 de milioane de dolari pentru a ajuta aliații americani să se înarmeze. Acesta a devenit ulterior un vehicul pentru înarmarea Ucrainei. Au urmat sute de milioane de dolari suplimentari.

Pentagonul a refuzat să comenteze contractele Global Ordnance

Marea lovitură a lui Morales în Ucraina, se spune în articol, a avut loc la începutul războiului. Avea un depozit complet de muniție în Bulgaria, pe care Pentagonul le cumpărase pentru a fi folosit în Afganistan. În ianuarie 2022, Pentagonul a aprobat trimiterea lor în Ucraina.

Morales a făcut asta. Sergentul Koifman a lucrat la redirecționarea muniției către Ucraina în calitate de contractant pentru Global Ordnance, a spus Van Brunt. Acest lucru, a remarcat NYT, l-a făcut pe Morales neprețuit în primele zile ale războiului.

Concurența dintre firmele de stat și dealerii privați a fost o consecință neintenționată a cumpărărilor frenetice din Ucraina. Acest lucru dus la creșterea prețurilor. Atunci când guvernul cumpără arme de la companii de stat, profită din tranzacție. Când armele sunt cumpărate de la vânzători privați, brokerii fac profit.

Acest lucru este legal, dar uneori îi frustrează pe oficialii ucraineni. Un exemplu a fost achiziționarea de vehicule blindate, pe care armata le dorea cu disperare. La începutul războiului, agenția de stat Ukrinmash a negociat un acord de aproximativ 65 de milioane de dolari cu un vânzător egiptean pentru a cumpăra aproape 200 de vehicule, a declarat pentru NYT o persoană implicată în acord. Apoi afacerea s-a blocat.

La scurt timp după aceea, Morales a încheiat un contract pentru a furniza vehicule similare la prețuri similare. Diferența a fost că Global Ordnance, nu o companie de stat, a făcut profit.

Apoi au început problemele. Potrivit ministrului adjunct al Apărării, Volodimyr Gavrilov, echipamentul a sosit necorespunzător. El a menționat că autoritățile anticorupție au început să investigheze afacerea. După cum scrie NYT cu referire la declarațiile unuia dintre intervievați, anchetatorii au pus întrebări atât despre Morales, cât și despre oficialii Ministerului Apărării.

Ministerul Apărării a spus că ancheta a fost „închisă”. Parchetul Anticorupție nu confirmă acest lucru. Van Brunt a spus că autoritățile ucrainene investighează în mod regulat înțelegerile militare. „Aceasta este o „investigație” și ar fi incorect să o confundăm cu ceea ce publicul ar putea înțelege ca o investigație”, a scris el într-un e-mail.

Până la sfârșitul anului trecut, succesul lui Morales a fost evident acasă, în Tampa, potrivit The NYT. Global Ordnance și-a adus angajații din Kiev, capitala Ucrainei, la o petrecere de Crăciun. Morales a postat pe Facebook o fotografie cu el însuși cu colegii săi, sergentul Koifman și Denis Vanaș.

