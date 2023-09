Ce momeli a folosit Ucraina pentru a atrage în capcană armata rusă

Înșelăciunea a fost în centrul unora dintre cele mai de succes campanii militare din istorie și este o artă la care Ucraina a excelat în lupta sa de a rezista și de a alunga forțele ruse.

La începutul invaziei pe scară largă, armata și rezervele de echipamente mult mai mari ale Rusiei păreau gata să învingă orice rezistență.

Prin urmare, Ucraina a trebuit să se bazeze pe abilitățile sale de improvizație pentru a compensa dezechilibrul, exploatând greșelile rusești și folosind viclenia pentru a da lovituri invadatorilor.

După cum a constatat anul trecut un raport al think tank-ului britanic Royal United Services Institute, forțele ruse au fost vulnerabile la păcălire – nu pentru că soldații săi sunt proști, ci din cauza slăbiciunilor în modul în care sunt organizați și structurați.

Se spunea că armata rusă nu avea comandanți tactici cu experiență pentru a identifica informații dubioase sau pentru a percepe când o situație conține un pericol ascuns.

„Înșelăciunea a avut succes împotriva forțelor ruse la toate eșaloanele și în toate cele trei ramuri ale armatei”, se arată în raport.

Ucraina, de asemenea, a avut parte de eșecuri, dar a fost admirată pentru capacitatea sa inteligentă de a se adapta, de a inova și de a profita rapid de avantajul de pe teren.

Ivan Oleksii, un analist sportiv în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru Insider în decembrie, că a cumpărat camioane agricole vechi britanice și le-a reamenajat pentru uz militar în Ucraina.

Camioanele, a spus el, aveau o caracteristică crucială care le permite să înșele lunetiștii ruși - scaunul de conducere era pe partea dreaptă, spre deosebire de alte vehicule europene unde este pe stânga.

Oleksii a spus că echipa sa a pus adesea manechine pe partea stângă pentru a-i păcăli pe lunetiștii ruși, salvând viețile soldaților ucraineni care conduceau vehiculele reamenajate.

Armata rusă a avut probleme serioase în aprovizionarea trupelor cu echipamente de comunicații în timpul războiului, ceea ce înseamnă că unii au fost nevoiți să folosească propriile telefoane pentru a comunica.

Acest lucru a permis Ucrainei să le detecteze pozițiile folosind datele de pe telefonul mobil și să le lovească cu rachete.

În ianuarie, Ucraina a ucis 89 de militari ruși care s-au adunat în orașul Makiivka, din estul ucrainean. Kremlinul a spus că Ucraina a reușit să identifice locația trupelor, deoarece unii foloseau telefoane mobile la fața locului.

Chiar și comandanții de top în primele săptămâni ale conflictului au recurs la telefoanele mobile pentru a comunica pe câmpul de luptă, Ucraina țintind cu succes un general și personalul său într-o lovitură din martie 2022, după ce i-a detectat semnalul telefonic nesecurizat.

Este o problemă cu care se confruntă în continuare trupele ruse, grupul de mercenari ruși Rusici a postat recent pe Telegram că există lipsuri de echipamente de comunicații în prima linie rusă.

La începutul acestui an, locotenent-comandantul Oleksandr Afanasiev și colegii săi au văzut o dronă de recunoaștere rusă care le cerceta echipamentul, staționat lângă un grup de clădiri agricole lângă Liman, în regiunea Donețk.

O dronă rusă avariase mai devreme un tanc de acolo, iar Afanasiev a vrut să se asigure că nu se va mai întâmpla. Așa că el și ceilalți au instalat o versiune din lemn a tancului făcută din lăzi goale de 155 mm. La scurt timp după, o lovitură cu dronă l-a eliminat.

Rețelele de socializare din Rusia au sărbătorit lovitura fără să știe, împărtășind videoclipul și spunând că un „tanc” a fost distrus cu o dronă Lancet, care costă aproximativ 35.000 de dolari . Dar Afanasiev a postat propriul videoclip care arată realitatea - că, după cum a confirmat Insider, tocmai au irosit o dronă pe o grămadă de lemn acum carbonizată.

Rușii au sărbătorit, de asemenea, eliminarea unui radar fals. Soldații ucraineni de pe teren nu sunt singurii care improvizează momeli. Compania ucraineană Metinvest spune că creează obuziere, mortiere și radare false convingătoare - orice ar putea fi o țintă atrăgătoare pentru Rusia.

Ukrainian decoys continue to get better and better, seen here, an incredibly realistic Spoon Rest D (P-18) radar decoy, sporting a fully rotating array.

The unit was reportedly successful in fooling the Russians. pic.twitter.com/1FYtkLwd7q