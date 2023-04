Ce se ascunde în spatele asasinării bloggerului Vladlen Tatarski

Asasinarea proeminentului blogger rus pro-război Macsim Fomin (cunoscut și ca Vladlen Tatarski) într-o cafenea din Sankt Petersburg ar putea reprezenta un avertisment pentru șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Macsim Fomin a fost unul dintre cei mai importanți bloggeri ruși care acopereau războiul din Ucraina, având 560.000 de urmăritori pe Telegram și conexiuni adânci cu grupul Wagner, Kremlinul, Republica Populară Donețk și naționaliști ruși care au dominat spațiul de informare rusesc de la începutul invaziei în Ucraina, susțin analiștii ISW.

Asasinarea lui Fomin la barul care are legături cu Wagner din Sankt Petersburg ar putea arăta mai multe fisuri în cadrul Kremlinului și al cercului său intern. Fomin a fost un critic vocal al comandamentului militar rus și al Ministerului Apărării. Moartea lui Fomin reprezintă prima asasinare de profil înalt a unui blogger militar ultranaționalist din Rusia, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

UPDATE: According Minister of Youth Policy of the DPR Makarov, military journalist Vladlen Tatarsky was killed in an explosion in a St. Petersburg cafe.

