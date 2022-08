Imagini din satelit arată pagube considerabile provocate unei baze aeriene ruseşti din Crimeea de o serie de explozii produse marţi, 8 august. Baza este situată la mai mult de 150 de km de linia frontului. Imaginile în cauză reprezintă primele dovezi independente ale pagubelor înregistrate la baza aeriană Saki. Cel puţin opt avioane par să fi fost avariate sau distruse.

În imagini sunt vizibile mai multe cratere, precum şi o mare suprafaţă a bazei afectată de un incendiu. Autorităţile ruseşti afirmă că a avut loc un accident la un depozit de muniţie, o explicaţie ridiculizată în Occident. Forţele ucrainene susţin că ele sunt responsabile de cele întâmplate în baza Saki, fără a susţine însă public că au lansat un atac acolo. Există anumite rapoarte conform cărora forţele speciale sau partizani ar fi putut fi implicaţi în atac, sau că acesta ar fi fost comis cu rachete ucrainene modificate pentru a avea o rază mai lungă de acţiune.

Exploziile de la baza aeriană rusească din Crimeea, în urma cărora a murit o persoană şi au fost răniţi alţi 14 oameni, potrivit celui mai recent bilanţ, au fost provocate de forţele speciale ucrainene, a declarat un oficial guvernamental ucrainean pentru The Washington Post.

Oficialul din guvernul de la Kiev a vorbit sub protecţia anonimatului pentru The Washington Post pentru că nu are voie să vorbească public despre această problemă.

Opera serviciilor speciale ucrainene

Sursa celui mai mare ziar american nu a precizat detalii despre modul în care trupele speciale din Ucraina au pus la cale atacul de marţi de la baza militară aeriană rusească din Peninsula Crimeea, ocupată de Putin din 2014.

Jurnaliştii americani notează că exploziile de la aerodromul din Novofedorivka, în vestul Crimeei, marchează o escaladare a războiului pe care Putin l-a pornit în urmă cu aproape jumătate de an, ceea ce evidenţiază o posibilă capacitate a forţelor lui Zelenski de a lovi la mai bine de 200 de km de graniţă.

Presa din SUA a relatat şi că în urma atacului au fost distruse avioane militare rusești din zonă, potrivit Reuters.

Forțele aeriene ucrainene au transmis miercuri că aproximativ 10 avioane rusești au fost distruse în Crimeea.

Iuri Ignat, un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, a declarat că Rusia avea un avion Sukhoi Su-24, Sukhoi Su-30, Ilyushin Il-76 și alte avioane pe aerodromul Saky din Novofedorivka, Crimeea. Un depozit de muniție de aviație a fost lovit marți, a spus el.

O serie de explozii majore au avut loc pe aerodrom, rănind cel puțin 14 persoane și ucigând una.

Asta în timp ce Moscova a declarat că exploziile au fost detonări de muniție depozitată și nu un atac, iar Kievul nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru exploziile de la baza aeriană rusească.

Cu toate acestea, analiştii spun că exploziile au fost cel mai probabil cauzate de un atac ucrainean, notează Kyiv Independent. Oficialul din guvernul de la Kiev a precizat pentru The Washington Post că în atacul de la aerodromul rusesc din Crimeea nu a fost folosită o armă occidentală.

Sistemele americane de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS oferite de SUA Ucrainei au o rază maximă de acțiune de 80 de kilometri.

Forțele speciale ucrainene sunt angajate într-o campanie de infiltrare pe teritoriul controlat de Rusia și de coordonare cu localnicii simpatizanți din zonele ocupate pentru a efectua atacuri, potrivit The Washington Post.

Operaţiunile au fost făcute în special în sudul regiunii Herson, care este ocupată de ruşi, la nord de Crimeea.

Rușii sunt încă buimaci

Oficialii ruși sunt încă nedumeriți de atacul asupra aerodromului militar Saki din Crimeea ocupată, mai ales de modul în care ucrainenii au reușit să ajungă la el la 225 km în spatele frontului. Este benefic pentru Ucraina să mențină o intrigă cu privire la ce altceva pot ajunge Forțele Armate, spune în raportul său din 10 august Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

„Relatări din mass-media rusă și al bloggerilor ruși sugerează fie că oficialii din Ministerul rus al Apărării au teorii divergentepre atac și le împărtășesc presei, fie că Kremlinul nu a reușit să coordoneze operațiunea de informare. Ucraina a efectuat un atac cu succes până acum în spatele Rusiei. Cel mai probabil, forțele ruse de la baza aeriană știu deja ce s-a întâmplat, dar s-ar putea să nu înțeleagă încă cum și de unde au lansat atacul forțele ucrainene”, se arată în raportul (ISW).

Experții spun că oficialii ucraineni folosesc aparenta confuzie a Rusiei cu privire la atacul asupra aerodromului pentru a ascunde capacitățile de rază mai lungă ale Ucrainei.

„Atacurile Ucrainei demonstrează capacități de rachete cu rază mai lungă de acțiune, dar nu demonstrează raza de acțiune necesară pentru a lovi baza aeriană Saki din prima linie. Trupele ucrainene au diverse sisteme pe care le-ar putea folosi sau modifica pentru a ataca infrastructura militară rusă din Crimeea sau din sudul regiunii Herson ”, spun experții.

