În ultimele zile zeci de ofițeri ruși au fost uciși sau răniți. Armata ucraineană a lovit și cartierul general forțelor ruse din Melitopol

Serviciul de Securitate și Forțele Armate ale Ucrainei au distrus cartierul general al rușilor din orașul Melitopol, ocupat temporar, cel mai probabil cu lovitură de HIMARS sau cu rachete franco-britanice Storm Shadow/SCALP. Potrivit portalului LIGA, care a citat surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei, cartierul general al Armatei 58 arme combinate se afla în interiorul unei fabrici de motoare din oraș.

În urma atacului cu rachete, comandantul Armatei 58 ruse care luptă pe frontul din Zaporojie precum și șeful de stat major, au fost răniți.

Potrivit surselor Liga, pe lângă comandanții de rang înalt, mai multe zeci de ofițeri ruși au fost răniți și aproximativ zece au murit.

Ukrainian Sources: The HQ for the Russian 58th Combined Arms Army was destroyed in #Melitopol by a HIMARS GMLRS strike wounding its commander, possibly Lieutenant General Denis Lyamin, and killing or injuring other high-ranking staff.

