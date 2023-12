Războiul cibernetic se încinge între Rusia și Ucraina. Cele două tabere și-au provocat pagube considerabile în ultimele zile

Cel mai mare operator de rețea de telefonie mobilă din Ucraina a fost lovit marți, 12 decembrie, de ceea ce pare a fi cel mai mare atac cibernetic din timpul războiului cu Rusia, de până acum, oprind serviciile de telefonie mobilă și de internet pentru milioane de oameni și sistemul de alertă împotriva raidurilor aeriene în anumite părți ale regiunii Kiev, transmite Reuters.

Kyivstar are 24,3 milioane de abonați la telefonie mobilă - mai mult de jumătate din populația Ucrainei - precum și peste 1,1 milioane de abonați la serviciul de internet la domiciliu. CEO-ul său, Oleksandr Komarov, a spus că atacul a fost „rezultatul” războiului cu Rusia, deși nu a precizat cine exact crede că este responsabil, și că infrastructura IT a companiei a fost „parțial distrusă”.

„Războiul are loc și în spațiul cibernetic. Din păcate, am fost loviți ca urmare a acestui război”, a declarat el într-o emisiune de televiziune. „(Atacul) a deteriorat semnificativ infrastructura (noastră), am limitat accesul, nu l-am putut contracara la nivel virtual, așa că am închis Kyivstar fizic pentru a limita accesul inamicului”, a spus Komarov.

Agenția de informații SBU din Ucraina a declarat pentru Reuters că una dintre posibilitățile pe care le investighează este aceea a unui atac cibernetic efectuat de serviciile de securitate ruse. Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns încă la acuzații. Kyivstar a emis o declarație mai târziu pe Facebook, spunând că a restabilit unele servicii și speră că toate operațiunile sale vor reveni la normal miercuri, 13 decembrie. Serviciile vor fi restabilite treptat.

Grupul hacktivist rus Killnet a publicat o declarație pe Telegram în care revendica responsabilitatea pentru atac, dar nu a furnizat dovezi. O sursă apropiată de Kyivstar a declarat că armata ucraineană nu a fost afectată de întrerupere. Întreruperea este unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice care au lovit Ucraina de la invazia Rusiei din februarie 2022, când un atac al hackerilor a lovit Viasat Inc. dezactivând mii de modemuri de internet prin satelit din toată Europa și provocând o pierdere uriașă în comunicațiile Ucrainei, la începutul războiului.

La Kiev, unii oameni s-au grăbit să se conecteze la alți furnizori de rețea și o mică coadă de clienți s-a format la un magazin Vodafone, cel mai mare competitor al lui Kyivstar. Unul din bărbații care a cumpărat un SIM nou a fost consultantul PR Dmytro, în vârstă de 25 de ani. „Conexiunea mea a dispărut complet, internetul și navigația prin satelit nu funcționează, nu mă pot deplasa prin oraș”, a spus el. O sursă apropiată agenției de apărare cibernetică a Ucrainei a mai spus că Rusia era suspectată a fi sursa atacului, dar nu a fost identificat niciun grup anume.

„Este cu siguranță un actor de stat”, a spus sursa, care a cerut să nu fie identificată din cauza delicateței problemei, adăugând că interceptarea prin cablu a arătat „o mulțime de trafic controlat rusesc îndreptat către aceste rețele”. „Nu există nicio răscumpărare. Totul este distrugere. Deci nu este un atac motivat financiar”, a spus sursa.

Sistemele de alertă împotriva raidurilor aeriene, afectate

Oficialii ucraineni au spus că sistemele de alertă împotriva raidurilor aeriene din peste 75 de așezări din regiunea Kiev, care înconjoară capitala, au fost afectate de atacul cibernetic. „Poliția de patrulare și echipajele Serviciului de Stat de Urgență vor lucra în acele așezări în care există probleme cu funcționarea sistemelor”, a scris guvernatorul regiunii Kiev, Ruslan Kravchenko, pe Facebook. „Vor anunța pericolul aerian prin difuzoare”, a spus el. Kyivstar, deținut de operatorul de telecomunicații mobile Veon, cotat la Amsterdam, a spus într-o declarație pe Facebook că lucrează la repararea întreruperii și cooperează cu organele de aplicare a legii. Veon a spus că investighează și atacul și că încă nu poate cuantifica impactul financiar.

Komarov a spus că două baze de date cu informații despre clienți au fost deteriorate și sunt blocate în prezent. „Cel mai important lucru este că datele personale ale utilizatorilor nu au fost compromise”, a spus Kyivstar în declarația sa, promițând că va compensa clienții. Separat, co-fondatorul Monobank, un important sistem de plată ucrainean, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că și compania sa suferă în prezent un atac de tip DDoS, dar că totul era „sub control”. Ulterior, el a spus că atacul a fost respins. Reprezentanții PrivatBank și Oschadbank, două instituții financiare majore ucrainene, au declarat pentru presă că unele dintre ATM-urile și terminalele lor de carduri au fost afectate de întreruperea Kyivstar. Organismele și companiile de stat ucrainene au acuzat adesea Rusia că a orchestrat atacuri cibernetice împotriva lor în trecut.

Rusia se străduiește să-și restabilească sistemul fiscal după un puternic atac cibernetic

Pentru a patra zi consecutivă, Rusia se străduiește să-și restabilească sistemul fiscal după un puternic atac cibernetic. Potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (GUR), atacul va paraliza Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru cel puțin o lună, dacă nu mai mult. Atacul cibernetic a constat in penetrarea tuturor serverelor cu un software malițios, distrugând efectiv întreaga bază de date și copiile de rezervă ale acesteia, făcând imposibilă restaurarea completă. Cel mai mare operator de telecomunicații din Ucraina a fost vizat marți de un atac cibernetic care a afectat grav serviciile de internet în anumite zone ale țării, agențiile guvernamentale ucrainene dând vina pe Rusia.

În timpul operațiunii, spionii militari ucraineni au declarat că au reușit să pătrundă într-unul dintre "serverele centrale cheie bine protejate" ale Serviciului Fiscal Federal rus (FNS), precum și în peste 2.300 de servere regionale din Rusia și din Crimeea ocupată. Atacul a afectat, de asemenea, o companie rusă care operează baza de date a FNS.

O țintă cheie a fost Office.ed-it.ru, o companie rusă de IT responsabilă cu întreținerea infrastructurii Serviciului Federal de Impozite. Acest atac a întrerupt toate comunicațiile dintre biroul central din Moscova, cele 2.300 de birouri regionale și chiar și Crimeea, ocupată temporar, lăsând întregul sistem blocat.

"În urmă a două atacuri cibernetice, fișierele de configurare au fost complet distruse", a declarat azi Serviciul de informații al apărării din Ucraina (GUR), subliniind gravitatea pagubelor pe care le-a produs asupra infrastructurii cibernetice a Serviciul Fiscal Federal al Rusiei. Acest lucru se traduce, în esență, prin ștergerea totală a bazei de date fiscale și a copiilor sale de rezervă.

Impactul asupra economiei rusești va fi substanțial, provocând dificultăți pentru întreprinderi în depunerea declarațiilor fiscale și împiedicând capacitatea guvernului de a colecta venituri.

Serviciul Fiscal Federal neagă că serverele departamentului au fost sparte de serviciile de informații ucrainene. Într-un comentariu pentru RIA Novosti, fiscul a subliniat că toate serviciile funcționează normal, iar datele rușilor sunt în siguranță. În același timp, anterior, centrul de contact Federal Tax Service a informat canalul de Telegram Port că utilizatorii pot avea probleme la accesarea serviciilor online. Departamentul a refuzat să precizeze cauza problemelor.

