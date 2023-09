Atac ucrainean în Crimeea. O navă de debarcare clasa Ropucia și un submarin Kilo sunt în flăcări la Sevastopol

O navă mare de debarcare din clasa Ropucia și un submarin din clasa Kilo au fost avariate pe șantierul de reparații navale din Sevastopol, Peninsula Crimeea, potrivit informațiilor din surse deschise OSINT.

„În această dimineață, trupele ucrainene au atacat cu succes docurile șantierului naval din Sevastopol, unde se afla un submarin rusesc din clasa Kilo și o navă de debarcare din clasa Ropucia”.

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Vorbim despre o navă mare de debarcare Proiect 775 (Ropucia), care a fost construită la șantierul naval Stocznia Polnocna din Polonia și un submarin clasa Kilo.

Cercetătorii OSINT publică și o fotografie în care susțin că o navă de aterizare Project 775 este în flăcări.

Russian Ropucha-class LST on fire in the Sevastopol drydock pic.twitter.com/boyCrt91xw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Aceste nave se aflau în doc uscat în Sevastopol în dimineața zilei de 12 septembrie.

Submarinele de clasa Kilo sunt o denumire dată de NATO pentru două submarine rusești: submarinele Project 877 Halibut și Project 636 Varșavianka.

Sunt nave mari de debarcare (LHD) construite în Polonia pentru Marina URSS.

Navele sunt proiectate pentru debarcări amfibii și pentru transportul de trupe și mărfuri pe mare. Sunt capabile să transporte diferite tipuri de vehicule blindate, inclusiv tancuri. Navele din această clasă stau la baza flotei ruse de debarcare.

🇷🇺BSF: SEVASTOPOL🇷🇺 0.5M📷 from 12 Sep 2023 (07:35UTC) of Sevastopol. Let's see what the daylight brings but as of the morning of the 12th, a few key vessels in port⬇️ Admiral Makarov (Grigorovich Class) Pr 21631 Buyan-M Ropucha Class ...and in dry dock 1x Ropucha and 1x KILO pic.twitter.com/k5luffhdvd — MT Anderson (@MT_Anderson) September 13, 2023

Sevmorzavod este un șantier naval din Sevastopol unde sunt construite și reparate nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagră.

Ucraina a atacat portul Sevastopol cu ​​zece rachete de croazieră și trei bărci fără pilot, transmite Ministerul rus al Apărării. Rușii spun că sistemele de apărare aeriană au doborât șapte rachete, iar o navă de patrulare a distrus toate bărcile-dronă. Trei rachete au lovit șantierul naval al Flotei ruse din Marea Neagră și o uzină de reparații. Două nave aflate în reparații au fost avariate și 24 de oameni ar fi fost răniți, spun autoritățile de ocupație din Crimeea.

Additional footage of the already burning Sevastopol Shipyard drydocks taking another Ukrainian missile hit earlier this morning. pic.twitter.com/XMuGwDmkpQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Ministerul rus al Apărării a precizat că ambarcațiunile rapide pe care le-ar fi anihilat în Crimeea erau drone navale ucrainene: „Trei drone navale au încercat să atace un detașament de nave din flota rusă din Marea Neagră, înainte de a fi distruse de o ambarcațiune de patrulare rusă.

Șapte rachete au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei și toat

„Ca urmare a faptului că au fost lovite de rachete de croazieră inamice, două nave aflate în reparații au fost avariate", a precizat ministerul.

Mihail Razvojaiev, guvernatorul instalat de Moscova în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea și un important port la Marea Neagră, a spus că cel puțin 24 de persoane au fost rănite.

„Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului, nu există niciun pericol pentru civilii din oraș", a declarat Razvojaiev.

Șantierul naval strategic din peninsula „anexată” în 2014 construiește și repară nave și submarine ale Flotei ruse din Marea Neagră.

Razvojaiev a postat o fotografie cu flăcări care au cuprins ceea ce pare a fi infrastructura portuară. Canalele rusești de pe Telegram au postat videoclipuri și mai multe fotografii cu flăcări masive la o instalație de pe țărm.e cele trei ambarcațiuni au fost distruse de o navă de patrulare, a afirmat ministerul într-un comunicat postat pe Telegram.

