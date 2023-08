ONU „îngrozită” de atacul Rusiei asupra hotelului din Zaporojie folosit ca bază principală de organizațiile umanitare. Aici funcționa și o tabără de copii

Coordonatorul umanitar al ONU pentru Ucraina, Denise Brown, a declarat joi, 10 august, că este „îngrozită” de atacul Rusiei asupra unui hotel din Zapororojie, care a fost folosit ca bază principală de personalul ONU și membrii altor organizații umanitare.

„Sunt îngrozită de vestea că un hotel folosit frecvent de personalul Națiunilor Unite și de colegii noștri din ONG-urile care sprijină persoanele afectate de război a fost lovit de ruși în Zaporojie”.

Brown a spus că ea și colegii ei au stat la hotel în timpul vizitelor lor anterioare în regiune. Hotelul a servit anul trecut drept bază ONU pentru operațiunea de evacuare a civililor din uzina Azovstal din Mariupol, a adăugat ea.

They were targeting children.

The Reikartz hotel in Zaporizhzhia, which was hit by a missile attack by Russian terrorists today, is the site of a children's day camp for kids aged 6 to 13. The camp operates until 6 p.m. every day. The strike was launched at 7 p.m. One person was… pic.twitter.com/CBsw4pMJBm