Ucrainenii l-au arestat pe cel care a ghidat atacul rușilor asupra cafenelei din Kramatorsk soldat cu 10 morți și 61 de răniți

Serviciul de contrainformații al Serviciului de Securitate al Ucrainei a reținut un agent al serviciilor speciale ruse care a corectat un atac cu rachete rusești asupra unei cafenele din centrul orașului Kramatorsk pe 27 iunie, a declarat șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei Vasil Maliuk.

Cel reținut este un locuitor din Kramatorsk, angajat al unei companii locale de transport de gaze, care a fost de mult timp în contact Serviciul de informații al armatei ruse, GRU. Acesta a fost însărcinat, marți, 27 iunie, să afle dacă cafeneaua era deschisă și dacă sunt clienți acolo. Pentru a furniza dovezi, el a realizat o înregistrare video ascunsă a localului și a mașinilor parcate în apropiere. După aceea, suspectul a transmis fișierul înregistrat către serviciile de informații militare ruse.

A unique video. Listen to the detained gunner who filmed a restaurant in Kremenchuk to guide a Russian missile. This is the most direct proof that the Russians were targeting the restaurant. And therefore, it can be evidence of of a #WarCrime At least 10 dead and over 60 wounded… pic.twitter.com/2BChjQAJ3X