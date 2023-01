Mărturii în Rusia despre soldații morți în atacul din Makiivka: „Au fost sfâșiați în așa măsură încât n-a rămas nimic din trupuri”

Pe rețelele de socializare încep să apară mărturii despre despre atacul cu rachete HIMARS desfășurat de ucraineni asupra școlii din Makiivka, regiunea Donețk, transformată de ruși în cazarmă și depozit de armament.

Rudele soldaților rămași în viață au reușit să ia legătura cu ei și au aflat amănunte înfiorătoare despre atacul din noaptea de Revelion și despre condițiile în care luptă soldații ruși.

„Ne curățăm creierele lor de pe cizme”, a relatat un supraviețuitor, rudele a doi bărbați mobilizați în regiunea Samara afirmând că peste 400 de bărbați se aflau în internatul folosit pe post de cazarmă de trupele de invazie și că acesta a fost lovit cu 4 rachete lansate de sistemele HIMARS primite de Ucraina din Statele Unite la jumătatea anului trecut.

Imagini apărute pe rețelele de socializare încă de duminică arătau că în locul unde era o clădire extinsă cu două etaje au mai rămas doar mormane fumegânde de moloz.

Printre soldații ruși aflați aici se numărau membri ai regimentelor 44 și 45, două unități militare cu tradiție în Rusia, unii dintre ei reușind să scape după ce prima rachetă a lovit clădirea.

Bilanțul oficial al pierderilor de vieți omenești în urma atacului de la Makiivka, recunoscut de Moscova, este de 63 de militari. Autoritățile ruse nu au dat niciun detaliu în plus, însă informațiile vehiculate de bloggeri și corespondenți de război pro-ruși vorbesc de sute de militari care erau adăpostiți în clădirea școlii și de un depozit de muniții la subsol.

Printre soldații ruși se aflau și recruți din Samara, potrivit guvernatorului acestei regiuni din sud-vestul Rusiei, Dmitri Azarov, și informațiilor postate pe grupul „Mobilizare | Regiunea Samara 2022” de pe rețeaua socială rusească VKontakte, scrie portalul rusesc independent 7x7. Guvernatorul a sfătuit rudele soldaților să ia legătura cu comisariatul militar sau să sune la numărul de call center pentru a afla mai multe amănunte și a promis că îi va ajuta pe cei răniți și va sprijini familiile militarilor.

Pe un grup de comunicare al soldaților mobilizați, cineva a scris că toate „bunurile companiei au fost distruse sub dărâmături”. Rudele soldaților din orașul Toliatti au anunțat că astăzi se va ține o slujbă în memoria acestora. Unii dintre supraviețuitorii de la Makiivka și-au contactat soțiile. „Într-adevăr, sunt mulți morți. Am aflat că aproape tot ce aveau a fost lăsat acolo (sub dărâmăturile școlii). Știu doar că mulți au fost sfâșiați (de explozie) în așa fel, încât practic nu a rămas nimic din trupurile lor. Pur și simplu ștergeau resturi de creier de pe bocanci”, a declarat soția unui soldat mobilizat.

O altă soție a spus că răniții au fost duși la spital, în regiunea Rostov, la granița cu Ucraina. „Soțul meu mi-a scris adineaori câteva rânduri că este în viață și este bine. Au sunat mai mulți bărbați, au rămas fără nimic. Cei care au supraviețuit au rămas în șlapi. Nu au nimic: nu au lucruri, nu au medicamente, nu au bani, nu au mâncare... Pur și simplu oribil”, a declarat femeia, potrivit portalului 7x7.

„Mult mai mulți oameni decât bilanțul oficial de 63 au fost omorâți”, a relatat una dintre rude, adăugând că unele dintre trupurile neînsuflețite încă sunt scoase de sub dărâmături.

„Într-adevăr, sunt mulți morți. Știu că aproape tot ce au avut la ei a rămas în clădire. Știu că mulți dintre ei au fost sfâșiați în așa măsură încât practic n-a rămas nimic din trupuri”, a relatat soția unuia dintre militari.

Supraviețuitorii au fost duși la un spital din regiunea Rostov a Rusiei, soția unui militar care a supraviețuit relatând că acesta „mi-a scris câteva cuvinte să știu că este în viață”.

„Au sunat și alți tipi care au supraviețuit, ei se plimbă de colo-colo în șlapi. Nu există nimic pentru ei: n-au lucruri, medicamente, bani, mâncare... Este pur și simplu îngrozitor”, a mai spus aceasta.

Lipsa de medicamente și lucruri de strictă necesitate pentru supraviețuitori a fost scoasă în evidență de un apel făcut pe rețelele de socializare de către rudele bărbaților mobilizați în regiunea Saratov, aceastea afirmând că militarii au pierdut totul în urma atacului:

Aceasta a relatat de asemenea că suspectează că localnicii au indicat ucrainenilor poziția cazărmii.

Potrivit relatărilor apărute în primele ore de după atac, numeroase victime vor trebui identificate pe baza testelor ADN.

Naționaliștii ruși și unii parlamentari au cerut pedepsirea comandanților

Naționaliștii ruși și unii parlamentari au cerut pedepsirea comandanților pe care i-au acuzat că au ignorat pericolele. Bloggerii militari ruși, mulți dintre ei cu sute de mii de urmăritori, au declarat că distrugerile uriașe au fost rezultatul depozitării muniției în aceeași clădire cu o cazarmă, în ciuda faptului că superiorii soldaților știau că se află în raza de acțiune a rachetelor ucrainene.

„Ceea ce s-a întâmplat la Makiivka este oribil”, a scris Arhanghelul Spetznaz Z, un alt blogger militar rus cu peste 700.000 de urmăritori pe Telegram. „Cui i-a venit ideea de a plasa personalul în număr mare într-o singură clădire, unde chiar și un prost înțelege că, chiar dacă vor lovi cu artileria, vor fi mulți răniți sau morți?”, a scris el. Comandanților „nu le pasă deloc” de muniția depozitată în dezordine pe câmpul de luptă, a spus el. „Fiecare greșeală are un nume”, a adăugat acesta.

Publicația Nexta relatează că atacul asupra trupelor ruse din Makiivka a fost posibil ca urmare a activității ridicate a telefoanelor mobile, semnalul acestora fiind localizat cu un sistem de recunoaștere.

Rusia plănuiește recrutarea de soldați pentru forțele sale armate din teritoriile ocupate în sudul Ucrainei, susține Centrul Național de Rezistență ucrainean, ctat de agenția ucraineană de presă Interfax. Potrivit forului, forţele ruse sunt dispuse să recruteze pe oricine deţine un paşaport rus, neintenţionând să facă excepţii nici pentru „noile regiuni ale Federaţiei Ruse”, mai notează sursa amintită.

Mesajul armatei ucrainene

Armata ucraineană le-a transmis marți un mesaj scurt ocupanților ruși, după ce lovitura cu lansatoare HIMARS asupra cazărmii acestora de la Makiivka a produs un val de furie în rândul bloggerilor militari din Rusia.

„Ocupanților, venim după voi!”, a transmis marți Ministerul ucrainean al Apărării pe pagina sa de Twitter.

De altfel, la scurt timp după ce anunțul privind atacul s-a viralizat pe rețelele de socializare din Rusia, ministerul Apărării de la Kiev a notat ironic că exploziile de la fostul internat convertit în cazarmă militară de ruși au avut loc „ca urmare a „manipulării neglijente a dispozitivelor de încălzire”, afirmând că 400 de militari ai Moscovei au fost uciși la Makiivka.

