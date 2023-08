Ucrainenii au atacat „poarta“ spre Crimeea. Importanța distrugerii podurilor spre peninsula ocupată de ruși

Institutul American pentru Studierea Războiului (ISW) a remarcat că armata ucraineană a lovit două poduri rutiere cheie care leagă Crimeea ocupată și partea ocupată a regiunii Herson.

Analiștii au remarcat că, pe lângă atacul asupra podului Ciongar, ucrainenii au lovit și podul de peste strâmtoarea Henice. Astfel, forțele armate i-au forțat pe invadatorii ruși să devieze traficul de la rutele mai scurte din est către cele mai lungi de vest.

„Loviturile ucrainene asupra punctelor de control din est ar putea întrerupe transportul personalului și echipamentelor ruse din Crimeea ocupată către operațiunile critice de apărare ale Rusiei în regiunea Zaporijie din vest și la granița regiunii Zaporojie cu Donețk pentru o anumită perioadă de timp”, susțin analiștii ISW.

Potrivit analiștilor, forțele ucrainene par, de asemenea, să își intensifice eforturile de a intercepta ținte navale rusești implicate în logistica rusă în Marea Neagră. Oficialii ucraineni și-au declarat în mod constant angajamentul față de o campanie de bruiaj deliberat a țintelor militare ruse pentru a degrada capacitățile logistice și de apărare ale Rusiei, pentru a crea condiții favorabile pentru viitoarele activități contraofensive ale Ucrainei. Oficialii armatei ucrainene spun că vor continuă să distrugă logistica armatei ruse pe malul stâng ocupat temporar al regiunii Herson.

Un important blogger rus afiliat Wagner a susținut că loviturile ucrainene de duminică arată că forțele ucrainene încearcă metodic să izoleze forța rusă din sudul Ucrainei și să îi întrerupă logistica într-un mod similar campaniei ucrainene de interdicție din timpul contraofensivei din Herson.

Bloggerul a remarcat că apărarea rusă de pe malul vestic Niprului din Regiunea Herson s-a prăbușit în câteva zile după luni de lovituri ucrainene asupra logisticii și și-a exprimat îngrijorarea că situația s-ar putea repeta.

Loviturile ucrainene asupra punctelor de trecere din est vor perturba probabil transportul soldaților, proviziilor și echipamentelor rusești din Crimeea ocupată către operațiunile defensive rusești esențiale din vestul regiunii Zaporojie și din zona dintre regiunile Zaporojie și Donetsk pentru o perioadă de timp.

