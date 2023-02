Președintele Zelenski insistă și spune că o rachetă rusească, din cele 70 lansate de Rusia, a trecut și prin spațiul României

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut că rachetele ruseşti care, în noul atac aerian efectuat vineri asupra Ucrainei, au trecut prin spaţiul aerian al Republicii Moldova şi al statului membru NATO România - deşi Ministerul român al Apărării a dezminţit mai devreme pătrunderea vreunei rachete ruseşti în spaţiul aerian românesc - reprezintă o provocare pentru alianţa militară nord-atlantică şi securitatea colectivă a acesteia, relatează Reuters.

"Inamicul a lansat cel puţin 70 de rachete într-un nou atac masiv (asupra Ucrainei) în această dimineaţă", a spus Zelenski într-un mesaj video postat pe Telegram.

"Mai multe rachete ruseşti au trecut prin spaţiul aerian al (Republicii) Moldova şi României. Aceste rachete sunt o provocare pentru NATO şi securitatea colectivă. Este o teroare care trebuie oprită", a adăugat el.

Potrivit Kievului, antiaeriana ucraineană a doborât 61 dintre cele 71 de rachete de tipul Kh-101, Kh-555 şi Kalibr lansate de Rusia vineri dimineaţă într-un nou atac care a ţintit instalaţii energetice ucrainene, autorităţile ucrainene confirmând că unele dintre acestea au fost lovite.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, a declarat că rachete ruseşti lansate în acest raid au trecut prin spaţiul aerian al Republicii Moldova şi al României. Republica Moldova a confirmat că o rachetă rusească a traversat spaţiul său aerian, dar România a dezminţit pătrunderea vreunei rachete ruseşti în spaţiul aerian românesc.

2/n: Valerii Zaluzhnyi, the CIC of the Armed Forces of Ukraine. reported that their air defenses were in a position to shoot down the missiles but they held off until they reentered UA airspace to prevent collateral damage in a neighboring country.#OSINT #Ukraine @Reuters pic.twitter.com/eNoR6XqMWc