Atac asupra sediului Flotei ruse a Mării Negre din Crimeea. Canalele rusești Telegram scriu despre victime

Ucrainenii au reușit, vineri, 22 septembrie, o lovitură spectaculoasă, distrugând sediul Statului Major al Flotei ruse din Marea Neagră, situat în centrul oraşului Sevastopol, în Crimeea.

Cel puțin o rachetă a lovit sediul flotei ruse de la Marea Neagră, aflat în orașul Sevastopol, potrivit guvernatorului instalat de ruși aici, citat de Reuters.

„Inamicul a efectuat un atac cu rachetă asupra cartierului general al flotei”, a scris pe Telegram guvernatorul instalat de Moscova în oraşul Sevastopol, Mihail Razvojaiev, precizând că un bilanţ al victimelor potenţiale "este în curs de stabilire" şi că fragmente au căzut lângă un teatru din apropiere.

The HQ of Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol following the missile strike today https://t.co/lo3AvgJsZ7 pic.twitter.com/79qYuFZQCa

În urma atacului asupra sediului Flotei ruse a Mării Negre din Crimeea, sunt șase victime. Canalele rusești Telegram scriu despre asta, dar nu există încă o confirmare oficială.

Guvernatorul Mihail Razvojaiev a scris pe canalul său de Telegram că încă o lovitură este posibilă și i-a îndemnat pe localnici să evite centrul orașului, zona în care se află sediul flotei de la Marea Neagră.

Un număr mare de ambulanțe s-au deplasat la fața locului. Una dintre înregistrările video apărute pe rețelele de socializare arată că în sediul flotei ruse a izbucnit un incendiu, fațada sa părând să fi suferit pagube semnificative.

Acest nou atac ucrainean are loc forțele ucrainene au lovit în cursul nopții de miercuri spre joi baza aeriană Sakî din Crimeea ocupată și anexată ilegal de Rusia în 2014. În cadrul atacului respectiv forțele ucrainene au folosit rachete Neptun dezvoltate autohton.

The Russian Black Sea Fleet HQ in Russian-occupied Sevastopol is no more. This supposed to be the best protected building in all of Crimea.

The Russian air defense in Crimea has failed so epically that I hope for everyone who bought the S-400 kept the receipt for return.… pic.twitter.com/yMfcnQnRLk