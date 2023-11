Un spital, o clădire minieră şi alte infrastructuri civile au fost avariate într-un atac cu drone şi rachete efectuat de ruși în estul Ucrainei.

„Spitalul central din oraşul Selîdove, în regiunea Doneţk, clădirea minei din Kotliarevska şi alte infrastructuri civile au fost avariate şi distruse”, au anunţat forţele aeriene ucrainene într-un comunicat, fără a preciza dacă s-au înregistrat victime sau dacă spitalul mai funcţionează.

Doi civili au murit și opt au fost răniți, în urma atacului rusesc

„Potrivit anchetei, pe 20 noiembrie 2023, la ora 23.35, armata rusă a lovit orașul Selidovo, probabil din complexul de rachete S-300”, a menționat procuratura.

Una dintre țintele rușilor a fost un spital unde oamenii erau tratați. În urma impactului, opt persoane au suferit contuzii și răni de schije. O altă persoană a murit.

În plus, rachetele au lovit o întreprindere situată în Novogrodivska Hromada. Acolo, un muncitor în vârstă de 63 de ani a murit din cauza rănilor suferite.

„Clădirile instituției medicale și ale întreprinderii au suferit distrugeri semnificative din cauza impactului armelor, iar vehiculele au fost avariate”, a adăugat procuratura ucraineană.

