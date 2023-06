Războiul din Ucraina. Disperare și incertitudine printre refugiații ruși care fug din regiunile de frontieră atacate

Refugiații din regiunile de graniță ruse care fug după intensificarea bombardamentelor transfrontaliere și a incursiunilor susținute de ucraineni în ultimele zile și-au exprimat disperarea față de viitorul lor și furia față de oficialii de la Moscova în interviuri cu publicația The Moscow Times.

„Nu avem unde să mergem, nu avem cu ce să trăim, nu știm ce ne așteaptă. Oamenii fug în panică”, a spus Daria, care a părăsit Șebekino, un oraș de graniță de aproximativ 40.000 de locuitori.

„Este trist că timp de un an și jumătate, am încercat să luăm legătura cu oficialii și canalele de televiziune federale și să le spunem că orașul nostru este bombardat și că nu suntem în siguranță.”

Plecarea a mii de oameni din Șebekino și din alte sate de graniță din regiunea Belgorod din Rusia echivalează cu cea mai mare deplasare a rușilor în interiorul Rusiei în cele 15 luni de când Kremlinul a ordonat invadarea pe scară largă a Ucrainei.

La fel ca recentele lovituri cu drone asupra Moscovei și mobilizarea „parțială” de anul trecut, exodul pare să devină încă o altă cale prin care războiul a ajuns acasă pentru rușii obișnuiți.

Pe lângă bombardamentele de pe teritoriul ucrainean, regiunea Belgorod a fost vizată de unități anti-Kremlin formate din cetățeni ruși care au lansat raiduri transfrontaliere – aparent cu asistență militară ucraineană.

Localnicii se simt abandonați

Deși Kremlinul nu a ordonat o evacuare totală a zonelor de graniță, autoritățile locale au transportat cu autobuzul departe de lupte persoane care locuiesc în apropierea Ucrainei.

Alții au fugit din proprie inițiativă. Grupurile locale de rețele sociale conțin zeci de mesaje de la cei care caută ajutor pentru transport și cazare – sau cer ajutor pentru evacuarea rudelor în vârstă.

Un locuitor din Șebekino, care a decis să plece după ce o explozie i-a spart ferestrele casei, a declarat pentru The Moscow Times că nu a putut contacta o linie telefonică oficială.

Daria – care a părăsit Șebekino singură – a spus că experiența ei a fost similară.

„Am cerut ajutor și ni s-a promis că vom primi. Dar am fost lăsați sub bombardamente și două ore mai târziu am sunat din nou. Din cinci linii telefonice, doar o singură linie funcționa, a trebuit să așteptăm 24 de minute, dar ne-au trecut doar pe o altă listă de așteptare”, a declarat Daria, care a cerut și ea The Moscow Times să nu i se dea numele.

„Am plecat fără nimic și nu știm dacă ne vom întoarce în orașul nostru.”

În timp ce numărul total al celor care au fugit din așezările de graniță din regiunea Belgorod în ultimele 48 de ore este neclar, guvernatorul Viaceslav Gladkov a scris vineri. 2 mai, pe Telegram că 2.500 de locuitori din Șebekino se aflau în adăposturi temporare - inclusiv într-o arenă sportivă - din capitala regională, Belgorod.

Aproximativ 300 de copii au fost evacuați mai la est, în regiunea vecină Voronej.

Reacția Moscovei

Personalități publice din Rusia, inclusiv redactorul șef al rețelei de stat RT, Margarita Simonian, și vedeta TV și fosta candidată la președinție, Ksenia Sobciak, s-au numărat printre cei care s-au oferit să plătească cazarea temporară pentru refugiați.

Gladkov a anunțat, de asemenea, deschiderea liniilor telefonice oficiale pentru persoanele care aveau nevoie de ajutor pentru evacuarea din Șebekino și din alte așezări din apropiere.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat joi că „principala întrebare acum este să oferim asistență oamenilor”.

Cu toate acestea, unii localnici intervievați de The Moscow Times au fost critici cu privire la eșecul autorităților de a apăra regiunea Belgorod și gestionarea procesului de evacuare.

„Ucrainenii nu ezită să tragă cu tot ce au! Doar stăm și așteptăm să fim atacați! Spune-mi, de ce nu funcționează apărarea antiaeriană?... Cât va dura? Poate cineva să răspundă?” a scrie pe rețeaua de socializare VKontakte Nelli Klapcenova, o locuitoare a orașului Șebekino.

Un grup de parlamentari ai Partidului Comunist a publicat joi, 1 mai, un apel prin care cer guvernului să evacueze toți copiii din regiunile de graniță ale Rusiei.

Și Gladkov a părut săptămâna trecută să pună la îndoială modul în care Ministerul Apărării a gestionat atacurile dinspre Ucraina, admițând luni că Rusia se afla într-o „stare de război de facto”.

În timp ce Șebekino a fost supus unor bombardamente sporadice și atacuri cu drone de când Ucraina și-a eliberat regiunea vecină Harkov toamna trecută, atacurile au escaladat dramatic în ultimele săptămâni înainte de contraofensiva iminentă ucraineană.

Două femei au fost ucise vineri, 2 mai, în apropiere de Șebekino, potrivit Gladkov, iar una dintre unitățile anti-Kremlin din spatele incursiunilor, Legiunea Libertate pentru Rusiei, a susținut că luptele au loc în jurul satului Novaia Tovoljanka.

Cel puțin 12 persoane au fost rănite în ziua precedentă în urma bombardamentelor care au atins și și o clădire mare din centrul orașului Șebekino carea a luat foc.

Au existat cel puțin două incursiuni ale milițiilor ruse cu sprijin aparent ucrainean în ultimele săptămâni, forțele ruse susținând că folosesc avioane de război și artilerie grea pentru a-i forța pe atacatori să treacă granița înapoi în Ucraina.

Rușii văd că războiul este real

Luptele care se răspândesc și valul de refugiați interni înseamnă că mulți oameni din regiunile de graniță ale Rusiei văd pentru prima dată realitatea războiului, potrivit analistului politic Dmitri Oreșkin.

„Populația se confruntă cu ceea ce se numește o ruptură sau disonanță cognitivă – se dovedește că războiul este real și nimeni nu îi va salva”, a declarat prin telefon Oreșkin pentru The Moscow Times.

„Oamenii simt o intensificare a urii față de Occident, precum și nemulțumiri față de actualii oficiali”.

Trei localnici au declarat pentru The Moscow Times, sub rezerva anonimatului, că nu au idee ce le va rezerva viitorul.

„Trăiam într-un oraș frumos și înfloritor de la granița cu Ucraina, dar acum există doar durere și moarte ”, a spus Daria.