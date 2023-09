În noaptea de 21 septembrie, acțiunile comune ale Serviciului de Securitate al Ucrainei și ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate Ucrainene au lovit aerodromul militar Saki din Crimeea ocupată temporar, relatează Censor.NET cu referire la surse.

Se observă că la momentul atacului existau cel puțin 12 avioane rusești Su-24 și Su-30, precum și MANPADS Pantsir. Aerodromul găzduiește și o bază de antrenament pentru operatorii de drone Mojaher, pe care Federația Rusă o folosește pentru lovituri asupra Ucrainei.

„În urma loviturilor SBU și Marinei, echipamentele ocupanților au fost grav avariate. „Vehicule aeriene fără pilot au fost folosite pentru a învinge inamicul, care a supraîncărcat apărarea antiaeriană a Rusiei, iar apoi au lansat rachete Neptune”, scrie publicația.

GeoConfirmed UKR.

"A Russian military base north of #Sevastopol, near #Verkhnosadove claimed to have been hit with multiple Storm Shadow cruise missiles."

44.714585, 33.704581

GeoLocated by @foosint, @blinzka and @WhereisRussia https://t.co/QCatI6FzmM