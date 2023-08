Imagini înfricoșătoare din Ucraina arată ce se întâmplă când apărarea aeriană lovește o dronă kamikaze

Imagini care circulă pe rețelele de socializare arată momentul în care sistemele ucrainene de apărare antiaeriană au interceptat o dronă Shahed rusă care sosește la Kiev.

Într-un clip distribuit pe platformele de socializare, o dronă „kamikaze” Shahed de fabricație iraniană este lovită de apărarea antiaeriană ucraineană deasupra unui complex rezidențial din capitală. Luminile strălucitoare, care par a fi resturi de la interceptare, cad peste un bloc de apartamente.

In this video you can hear & see what we hear & see in Kyiv during Russia’s air attacks. The buzzing sound is the Iranian Shahed drone which Ukrainians call flying mopeds or flying lawnmowers. Air defenses destroy it, sending debris falling to the ground. pic.twitter.com/WDizNhsjPR