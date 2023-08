Fosta șefă a diplomației Austriei își petrece vara într-un sat din Rusia. Karin Kneissl a ajuns celebră după ce a dansat cu Putin VIDEO

Fosta ministră austriacă Karin Kneissl, devenită celebră după ce a fost fotografiată dansând cu dictatorul Vladimir Putin la propria nuntă, în 2018, locuiește într-un sat din Rusia, în această vară, conform presei locale, citată de The Moscow Times.

Vladimir Putin a fost invitat și a participat în 2018 la nunta fostei șefe a diplomației austriece, organizată la o podgorie, ba chiar a dansat cu mireasa. Imaginea cu Putin și Kneissl dansând vals a ținut prima pagină a ziarelor multă vreme, în 2018.

Ea a recunoscut, într-un interviu pentru presa din Rusia că a închiriat o casă de vacanță în regiunea Riazan, în satul Petrușovo, la aproximativ 350 de kilometri distanță de Moscova. „L-am închiriat pentru încă o lună, apoi vedem ce se întâmplă”, a declarat Kneissl pentru un site știri local, fără să facă public cât a stat până acum la Petrușovo.

Vladimir Putin dances with Austrian foreign minister Karin Kneissl at her wedding pic.twitter.com/UkvZDBwiMY