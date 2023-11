Rusia încearcă să încercuiască Avdiivka, situația este „foarte fierbinte”. ”În ultimele zile, inamicul a devenit mai activ” VIDEO

Ministerul britanic al Apărării a avertizat că forțele ruse sunt aproape de uriașa fabrică de cocs a orașului, dar ar „suferi pierderi semnificative” dacă ar încerca să o cucerească.

Rusia a intensificat încă o dată atacurile asupra orașului ucrainean Andiivka și „aproape sigur încearcă o mișcare de clește pentru a încercui orașul”, se arată în raportul de joi, 16 octombrie, al serviciilor de informații britanice.

Forțele Moscovei folosesc vehicule blindate, țintesc zona industrială și lovesc poziții din oraș „non-stop” pentru a lovi clădirile înalte, a declarat primarul orașului, Vitali Barabaș, la televiziunea națională.

"Este foarte cald. Într-adevăr, în ultimele zile, inamicul a devenit mai activ”, a adăugat el.

Ministerul britanic al Apărării susține că Rusia „aproape sigur încearcă o mișcare de clește pentru a încercui orașul”.

Potrivit acestuia, forțele ruse se află probabil în apropierea uriașei fabrici de cocs a orașului, într-o „poziție tactică cheie”, aproape de drumul principal care duce la Avdiivka.

Ministerul a adăugat: „Uzina domină drumul principal spre Avdiivka și, dacă forțele ruse ar fi asigurat-o, reaprovizionarea orașului ar deveni din ce în ce mai dificilă pentru Ucraina.

„Cu toate acestea, instalația industrială oferă Ucrainei un avantaj defensiv localizat, iar forțele ruse vor suferi probabil pierderi semnificative de personal dacă vor încerca să atace uzina”.

Generalul Oleksandr Tarnavski, care conduce contraofensiva ucraineană în sud, a declarat: „Soldații noștri țin cu fermitate apărarea în direcția Avdiivka”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris săptămâna trecută Avdiivka drept una dintre cele mai „fierbinți” zone de pe prima linie.

Soldații ruși au înaintat recent spre satul Stepove, la nord de uzină.

