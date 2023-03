Finanțatorul Grupului de mercenari „Wagner”, Evgheni Prigojin, a spus că, dacă forțele ruse, în primul rând militanții de sub controlul său, nu capturează orașul Bahmut din regiunea Donețk și se retrag din oraș, atunci întregul front va cădea în mâinile Forțele Armate ucrainene.

"Frontul se extinde până la granițele Rusiei, poate că va continua să se extindă. Situația va fi neplăcută pentru toate formațiunile paramilitare care protejează interesele Rusiei", prezice Prigojin.

Prigozhin today is once again seen explaining how invaluable Wagner is for Russia, and how retreating from Bakhmut will lead to the collapse of the whole Russian front.

Also appears to be hinting at the fact that his mercenaries might find it rather unpleasant if they suspect… https://t.co/olPW7qtL3Z pic.twitter.com/2rKdR1nD1b