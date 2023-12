Marea flotă de dispozitive de control aerian a NATO va putea face schimb de date tactice când avioanele F-16 vor fi operaționale în Ucraina

În încercările Ucrainei de a respinge invadatorii ruși, Occidentul nu ascunde că împărtășește cu Kievul atât echipamente de înaltă tehnologie, cât și informații critice pentru executarea misiunilor. Acest schimb poate continua în războiul aerian.

Dacă avioanele de luptă F-16 donate de Occident sunt transferate Ucrainei împreună cu echipamentele de comunicații adecvate și canalele funcționale de transmisie a datelor, marea flotă de dispozitive de control aerian a NATO va putea face schimb de date tactice cu aeronavele ucrainene. Acest lucru le va face mai eficiente, - scrie într-un articol pentru Forbes fondatorul companiei de consultanță Themistocles Advisory Group Craig Hooper.

El subliniază că ajutorul Occidentului în domeniul conștientizării situației și al datelor aeriene în timp real va fi de neprețuit atunci când primele F-16 ucrainene vor intra în război și vor începe să doboare rachete de croazieră rusești. De asemenea, schimbul de informații va juca un rol important atunci când piloții ucraineni vor începe să distrugă infrastructura rusă de apărare antiaeriană și să înceapă să stăpânească loviturile asupra țintelor terestre.

«NATO poate ajuta. Ucraina are deja o rețea puternică de supraveghere aeriană, dar Alianța are multe mijloace moderne de control al luptelor aeriene. NATO însăși deține și operează o flotă de 14 aeronave Boeing E-3A din sistemul Airborne Warning and Control System (AWACS), care sunt pe deplin capabile să controleze spațiul aerian al Ucrainei din exterior”, subliniază autorul.

Și dacă Alianța nu dorește să folosească aceste avioane, Statele Unite au mai mult de 30 aeronave Boeing E-3 proprii. Unele țări europene pot ajuta, de asemenea, folosind propriile lor avioane de supraveghere aeriană pe cerul țărilor vecine.

Western AWACS și alte avioane similare echipate cu radar sunt un atu de neprețuit în orice război aerian. Folosind senzorii și sistemele lor de comunicații ca apărători aerieni, aceste centre de comandă zburătoare pot transmite informații despre țintă avioanelor care se află deja în aer. Operand de la o distanță sigură, ele pot ajuta Ucraina să obțină un avantaj pe cer. Dar acest lucru este posibil doar dacă F-16-urile sunt furnizate Kievului cu echipamentul necesar pentru a primi date de la rețeaua de apărare aeriană a NATO.

F-16-urile ucrainene vor fi „în contact”?

Nimeni nu știe cu adevărat ce capacități de comunicare vor avea avioanele donate Ucrainei. Occidentul tace cu privire la orice alte posibilități pe care flota promisă de aproximativ 60 de F-16 le-ar putea oferi Kievului.

Olanda, Danemarca și Norvegia - primii donatori de F-16 pentru Ucraina - promit piloților ucraineni avioane de încredere și bine întreținute. Avioanele de luptă norvegiene sunt echipate cu parașute de frână, care pot fi utile pe piste scurte. În plus, Danemarca și Norvegia oferă F-16 echipate cu proiectoare, care oferă o modalitate oarecum învechită de a găsi rachete de croazieră pe timp de noapte. Cu toate acestea, pot fi utile dacă Ucraina dorește să folosească noile sale aeronave pentru a distruge dronele rusești, limitând în același timp utilizarea rachetelor.

Aceste capabilități interesante, combinate cu radare mai bune și rachete mai bune, pot oferi oportunități utile piloților ucraineni. Dar Ucraina va putea beneficia maxim de noile sale aeronave doar dacă F-16 are la bord comunicații capabile să ofere control în timp real al luptei.

Ucraina are nevoie de date AWACS

Poate că cele mai bune date de apărare aeriană și suport pentru managementul luptei aeriene provin de la platforme de supraveghere aeriană, cum ar fi AWACS. Flota a 3 a NATO este veche, dar formidabilă. Potrivit Alianței, astfel de aeronave radar „sunt capabile să detecteze, să urmărească, să identifice și să raporteze aeronavele potențial ostile care operează la altitudini joase, precum și să ofere controlul avioanelor. Ei pot urmări și identifica simultan contactele maritime și pot oferi sprijin de coordonare forțelor de suprafață ale Alianței.”

«Având capacitatea de a detecta aeronave la o distanță mai mare de 215 mile marine, o prezență permanentă AWACS peste, să zicem, România oferă acoperire a Mării Negre, Odesa, Crimeea și zonele ocupate. Sistemele moderne de control al luptei aeriene pot „vedea” și mai departe. Nu există niciun motiv pentru a nu folosi aceste informații în interesul ucrainenilor”, crede Hooper.

El observă că Ucraina are deja controlori de luptă pentru apărarea aeriană bine pregătiți. Dar ar fi posibilă trimiterea unora dintre ei la antrenament la bordul aeronavelor AWACS. Acest lucru le-ar permite să câștige experiență valoroasă în sprijinirea directă a avioanelor ucrainene. Și având în vedere că aparatele AWACS ale NATO vor fi înlocuite cu aeronave mai avansate în următorii ani, vechile modele, donate, ar putea deveni o platformă ideală pentru Ucraina după încheierea războiului, când relațiile dintre Moscova și Kiev vor fi tensionate.

În cele din urmă, este în interesul Occidentului ca avioanele F-16 donate să fie cât mai eficiente cât mai curând posibil. Rusiei nu-i va plăcea, iar prietenii săi din Occident vor scrâșni din dinți la ideea de a face schimb de date cu AWACS. Dar dacă F-16 ale Ucrainei vor intra în luptă cu date de calitate obținute de la avioane moderne de supraveghere aeriană, vor obține victorii foarte necesare pe câmpul de luptă în viitorul apropiat. Iar Occidentul poate ajuta în acest sens.

