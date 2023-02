În cât timp pot fi instruiți piloții ucraineni să zboare pe avioane F-16. Ce spune un fost pilot al Forțelor Aeriene britanice

General-locotenentul britanic în rezervă Greg Bagwell, fost comandant și pilot de luptă în Forțele Aeriene britanice (RAF), astăzi președinte al organizației „Air and Space Power Association” a declarat într-un interviu pentru serviciul georgian al RFE/RL că dacă ești deja pilot de luptă și ai experiență cu MiG-29, iar Ucraina are în acest moment unii dintre cei mai experimentați piloți de luptă din lume – (....), un pilot de acest calibru, sub presiunea situației de război, ar putea trece pe un alt timp de avion de luptă în aproximativ șase până la opt săptămâni.

„Este foarte puțin, dar nu imposibil. Într-un simulator și dacă nu vrei să stăpânești decât lucrurile de bază, se poate face.

(...) Mult mai complicată și greu de învățat este deservirea acestor avioane la sol: înarmarea lor, mentenanța, reparațiile. Dar și asta se poate rezolva, cu antrenament virtual, cu indicații primite de la distanță...“, spune Greg Bagwell.

Ofițerul nu cred că livrarea de avioane moderne de luptă Ucrainei poate fi considerată o escaladare, dacă rolul lor va fi limitat, în special la apărarea aeriană sau la apărarea Ucrainei. „Nu facem decât să oferim ucrainenilor instrumentele de care au nevoie pentru a-și apăra granițele suverane, în conformitate cu dreptul internațional.

(...) F-16 nu este singura alternativă. Dar sunt cele mai potrivite, pentru ce pot face, pentru că se află unde se află acum, pentru că putem oferi și o infrastructură, dar mai ales că sunt mai multe țări care le-ar putea livra, așa că nici una nu riscă să fie singurul donator.

Ads

Războiul durează de un an, puteau fi antrenați și instruiți deja! Deci întrebarea pertinentă pentru occidentali este: când veți avea curajul să faceți la timp, tot ceea ce este necesar pentru Ucraina? Instruirea va avea loc, întrebarea este când. Iar ucrainenii se vor descurca: dacă pot învăța cum să opereze trei tipuri diferite de tancuri principale de luptă în câteva luni, pot învăța cum să opereze un F-16“, susține fostul pilot.

„Este incredibil cum au reușit ucrainenii până acum să țină în șah o mare putere militară ca Rusia. (...) S-ar putea spune că acest succes este și cel mai mare pericol, mulți au impresia că Ucraina zboară din victorie în victorie, și nu văd în ce situație extrem de dificilă este țara. Este adevărat că majoritatea rachetelor cu rază lungă de acțiune, folosite de Rusia, sunt sol-aer, nu aer-aer, așa că s-ar putea spune că avioanele nu vor schimba radical situația. Dar marele pericol este că Ucraina ar putea pierde, dacă nu primește tot ajutorul de care are nevoie și pe care i-l putem oferi.(...) Mai este și aspectul moral. Nu le putem spune ucrainenilor „există limite la ce vă putem livra”, când le-am spus mereu, și ei cred asta, că-i vom sprijini până la capăt. (...) Am transmite și mesajul greșit Rusiei și anume că avem limite, iar Vladimir Putin nu trebuie decât să amenințe suficient de tare, ca Occidentul să cedeze.

Ads

(...) Dacă le livrăm ucrainenilor avioanele cerute, obținem două lucruri: le dăm curaj și posibilitatea de a forța Rusia să-și schimbe strategia, pentru că nu-i nimic liniștitor să știi că ai un F-16 deasupra ta. (...) Și transmitem Moscovei un mesaj clar că Occidentul nu cedează, că nu va limita livrările pentru Ucraina și că Occidentul crede în victoria Ucrainei“, spune Greg Bagwell.

„Militar vorbind, F-16 este încă un avion foarte performant, nu degeaba este supranumit „vipera” . Dacă aș fi un pilot rus cu numai 100 de ore de antrenament, nesigur că armele avionului vor funcționa pentru că nu le-am putut testa niciodată în realitate, mi-ar fi groază să știu că m-aș putea confrunta cu un F-16. Și asta ar putea modifica datele problemei. Dacă putem răpi Rusiei superioritatea aeriană, limita influența aviației ruse pe câmpul de luptă și asupra Ucrainei în general, le dăm ucrainenilor timp să respire și să folosească întreaga putere combinată a artileriei, a sistemelor HIMARS, a tancurilor și a oricăror alte sisteme de arme, fără să le fie frică de un atac aerian. O combinația extrem de eficientă care, în cele din urmă, îi va face pe majoritatea rușilor să înțeleagă că nu pot câștiga...“, explică fostul pilot.

Ads

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că mai mulți lideri ai Uniunii Europene au declarat, la summit-ul la care a participat joi, că sunt gata să furnizeze Kievului avioane pentru a o ajuta să lupte împotriva invaziei Rusiei, relatează Reuters. În timp ce Vestul pare hotărât să înarmeze Ucraina cel puțin cu tancuri, fostul președinte rus Dmitri Medvedev pare panicat și face presiuni pentru creșterea producției de tancuri pe teritoriul Federației Ruse.

Țările occidentale care au furnizat arme Ucrainei au refuzat până acum să trimită avioane de luptă sau arme cu rază lungă de acțiune capabile să lovească adânc în interiorul Rusiei.

Ministrul olandez al Apărării, Kajsa Ollongren, a confirmat că Ucraina a înaintat o cerere prin care solicită țării sale să furnizeze avioane de luptă F-16, a relatat organizația de presă NOS.

„Trebuie să discutăm despre disponibilitatea avioanelor F-16 cu americanii și cu alți aliați. Și trebuie să analizăm serios consecințele, nu se poate întâmpla peste noapte. Trebuie să fim sinceri în legătură cu asta”, a spus ministrul olandez.

Anterior, guvernul olandez a declarat că va analiza posibilitatea de a furniza Ucrainei avioane de luptă F-16 dacă Kievul va solicita acest lucru.

De asemenea, premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat că NATO trebuie să acționeze împreună în ceea ce privește avioanele pentru Ucraina.

Ads