Imagini care arată cum rușii își doboară singuri un avion de luptă Su-35 în regiunea Zaporojie VIDEO

Apărarea antiaeriană rusă din apropierea frontului din regiunea Zaporijie de sud a Ucrainei a doborât unul dintre avioanele de luptă avansate ale Moscovei, potrivit unor imagini care circulă pe rețelele sociale.

Un avion rusesc Su-35 a fost doborât joi, 28 septembrie, deasupra orașului Tokmak, în regiunea Zaporojie, într-una dintre direcțiile în care armata ucraineană efectuează contraofensiva.

Un canal Telegram rusesc cu legături strânse cu forțele aeriene ruse a părut să confirme incidentul vineri, când a adus un omagiu pilotului, care nu a supraviețuit.

The Russian air defense shot down one of their own Su-35 planes last night near Tokmak, Zaporizhzhia Oblast. Confirmed by both sides.

