Ucraina a anunțat miercuri, 25 octombrie, că a creat un întreg batalion din ruși care doreau să lupte împotriva lui Vladimir Putin.

„Putem confirma informațiile despre crearea Batalionului Siberian, care operează în rândurile Legiunii Internaționale a Forțelor Armate ale Ucrainei”, a declarat Andri Iusov, purtător de cuvânt al Direcției Principale de Informații a Armatei (GUR).

Potrivit unor informaţii publicate de Bloomberg, Batalionul „Siberia” a reunit zeci de ruși și reprezentanți ai minorităților etnice din Rusia care au călătorit prin țări terțe pentru a se alătura armatei ucrainene. Oficiali din tabăra de antrenament a acestora au precizat că batalionul include oameni din grupuri etnice din republici ruseşti precum Iakutia sau Buriatia, din vasta regiune Siberia de Est.

Aceşti minoritari etnici au afirmat că își doresc independența față de Rusia și consideră victoria Ucrainei în război drept un pas către obiectivul respectiv. „Dacă oamenii vor să lupte pentru Ucraina, pentru granițele noastre, pentru prăbușirea acestui regim sovietic rus, de ce nu? Aceasta este alegerea lor și arată că nu toți rușii îl susțin pe Putin” – a declarat instructorul și comandantul lor ucrainean, cunoscut drept „Batia”.

Spre deosebire de grupuri de voluntari precum Legiunea Libertatea Rusiei, care și-au declarat sprijinul pentru Ucraina, soldații fac parte din armata ucraineană regulată și se așteaptă să fie trimiși la luptă foarte curând. Ucraina a anunțat că vrea să atragă mai mulți cetățeni ruși, în special reprezentanți ai minorităților naționale, pentru a participa la războiul împotriva lui Vladimir Putin.

Soldații Batalionului „Siberia” au trecut printr-un control de securitate amănunțit, pentru ca partea ucraineană să se asigure că aceştia sunt susținători ai Ucrainei, iar apoi au semnat un contract militar, primind indicative miliare pentru a-și proteja identitatea. „Toți membrii batalionului, format din 60 de oameni, sunt voluntari și niciunul dintre ei nu este recrutat dintre prizonierii de război ruși. Armata ucraineană intenționează să accelereze verificarea datelor personale, care ar putea dura până la un an, pentru a încuraja mai mulți ruși să se alăture lor” – a menţionat un oficial din armata ucraineană.

„Ucraina va continua să mărească numărul de astfel de unități, care constau din etnici ai Federației Ruse și își exprimă dorința de a apăra Ucraina, pe de o parte și, pe de altă parte, de a-și proteja popoarele și micile patrii de opresiunea imperială rusă”, a adăugat Iusov.

El a spus că luptătorii din Batalionul Siberia au primit un indicativ de apel pentru a-și proteja identitatea și că au fost verificați și testați temeinic. Batalionul nu recrutează soldați ruși capturați, a adăugat el, potrivit Kyiv Post.

Parte a armatei regulate ucrainene

Soldații vor fie trimiși în prima linie în curând, a notat Bloomberg, citând oficialii din tabăra de antrenament a batalionului.

Minoritățile etnice din Rusia, inclusiv iakuti și buriați din Siberia de Est, sunt tratate ca cetățeni de clasa a doua în Rusia, dar sunt suprareprezentate în pierderile lor în războiul lui Putin de cucerire a Ucrainei.

Anterior, activiști din Iakuția și Buriatia au spus că văd victoria Ucrainei ca pe o oportunitate de a obține independența față de Rusia, potrivit The New Voice of Ukraine.

Discuțiile despre batalion au început în luna aprilie a acestui an, când un fost ofițer de informații rus, etnic iakut, a spus că este gata să formeze un batalion pentru a perturba activitățile rusești.

Spre deosebire de Legiunea Libertății a Rusiei și alte unități voluntare, batalionul Siberia este parte a armatei regulate ucrainene.

„Este alegerea lor, și ea arată că nu toți rușii susțin pe Putin”, a declarat instructorul și comandantul cu pseudonimul “Baty” jurnaliștilor.

“Trebuie să distrugem regimul Kremlinului”, a spus un iacut în vârstă de 29 de ani cu pseudonimul “Vargan” jurnaliștilor, subliniind că nu avea experiență militară, dar a venit în Ucraina din Irkutsk pentru a se alătura ZSU.

“Vreau ca Iacuția să fie o țară liberă și democratică. Este o țară foarte bogată, dar oamenii sunt săraci. Trăiesc bine doar funcționarii care servesc lui Putin”, a adăugat el.

Un bărbat cu pseudonimul “Gandhi”, care a venit în Ucraina din regiunea Moscovei a Federației Ruse, a declarat că dorește să lupte împotriva crimelor comise de propria sa țară. El a spus că simte că poartă responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă.

Conform informațiilor din mass-media rusești, pe poligoanele din regiunile Orenburg și Volgograd ale Federației Ruse, unde sunt pregătiți recruții înainte de a fi trimiși în Ucraina pentru război, au fost descoperite “găuri de tortură”.

