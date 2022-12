Rusia ar putea ataca Ucraina de pe teritoriul Belarusului în perioada sărbătorilor de Crăciun, când Europa se va relaxa în vacanță

În Belarus, pregătirea militară aproape că nu se oprește. Țara este plină de arme rusești, iar acest lucru îi îngrijorează pe bieloruși, scrie „Vocea Americii”.

Cu toate acestea, printre experți nu există un consens cu privire la faptul dacă va exista o nouă invazie a Ucrainei de pe teritoriul Belarusului.

Noi manevre militare în Belarus, anunțate brusc marți, au coincis cu numirea noului comandant al Forțelor Aeriene și Forțelor de Apărare Antiaeriană ale țării, în persoana lui Andrei Lukianovici.

Și cu o zi înainte, trei MiG-31K rusești, care sunt capabile să transporte rachete hipersonice „Kinjal”, au sosit în Belarus.

Minskul declară oficial că nu se va alătura războiului împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, pe 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina, inclusiv de pe teritoriul Belarusului, iar în octombrie Aleksandr Lukașenko a ordonat desfășurarea trupelor belaruse, împreună cu cele rusești, în apropierea graniței dintre Belarus și Ucraina.

Ads

Situația actuală din Belarus amenință să escaladeze tensiunile în regiune în ajunul Anului Nou

Situația actuală din Belarus amenință să escaladeze tensiunile în regiune în ajunul Anului Nou, consideră politologul belarus Dmitro Bolkuneț.

Potrivit acestuia, dacă presupunem că un atac pe scară largă va fi efectuat de pe teritoriul republicii, atunci cel mai probabil va avea loc în preajma Anului Nou, când Europa va fi în vacanță.

„Pentru aceasta, este necesară o grupare mare de trupe rusești”, explică expertul. Informațiile SUA și ale altor țări susțin că în Belarus nu există încă o forță suficientă pentru o operațiune ofensivă adevărată. În Ucraina, experții cred, de asemenea, că antrenamentul este mai mult de ordin psihologic. În același timp, aceste exerciții sunt un alt pas pentru ca forțele ruse care participă la antrenamente, mai devreme sau mai târziu, să fie implicate activ în război,” susține Bolkuneț.

Cu toate acestea, el nu are nicio îndoială că, indiferent câți soldați s-ar aduna pe teritoriul Belarusului, aceștia vor fi „rapid și grav anihilați când vor intra în Ucraina, dacă va avea loc o invazie”.

Ads

În opinia sa, Forțele Armate ucrainene sunt bine pregătite pentru o întâlnire cu orice adversar. Ei își protejează pământul, cunosc bine și folosesc cu pricepere terenul, au efectuat lucrările de minare necesare. Și invazia, desigur, „va avea consecințe tragice pentru atacatori”.

Potrivit expertului, în favoarea unui atac al armatei ruse de pe teritoriul Belarusului ar fi argumentul că timpul se epuizează inexorabil pentru Putin.

„Se apropie aniversarea unui an de la începutul războiului. Întrebarea se pune în mod rezonabil: unde este rezultatul? Până acum, Putin nu are ce să arate, în afară de o economie distrusă, sancțiuni și un munte de cadavre... Rezultatele sunt deplorabile. Prin urmare, nu are de ales și va încerca din greu să obțină măcar un oarecare succes. În situația actuală, pentru Putin și Lukașenko, nu contează câți oameni mai mor în război. Ei sunt în mod clar preocupați de propria lor soartă. În plus, Lukașenko nu are alternativă, așa că va face tot ce spune Putin”, rezumă Dmitro Bolkuneț.

Ads

Ce spune ISW

Este posibil ca forțele rusești să creeze premisele unui atac dinspre Belarus către Ucraina, spune Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima evaluare, subliniind că o invazie a trupelor lui Vladimir Putin dinspre Belarus nu este iminentă în acest moment.

Obiectivele președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina nu s-au schimbat, potrivit evaluărilor oficialilor ucraineni și ale ISW, bazate pe declarațiile și acțiunile Kremlinului.

Putin continuă să urmărească obiective maximale în Ucraina, folosind multiple mecanisme menite să îi oblige pe ucraineni să negocieze în condițiile Rusiei și să facă și concesii extrem de favorabile Rusiei. Aceste obiective fundamentale au stat la baza diverselor eforturi militare, politice, economice și diplomatice ale Kremlinului din ultimele 10 luni în Ucraina.

ISW spune că următoarele indicii susțin prognoza că Rusia ar putea crea condițiile pentru a ataca Ucraina din Belarus la începutul anului 2023, pe timp de iarnă:

Ads

Prezența militară a Rusiei în Belarus a crescut din toamna anului 2022. Mai multe surse oficiale ucrainene și independente din Belarus au raportat o prezență militară rusă în creștere în Belarus începând din octombrie 2022.

Generalul ucrainean Oleksii Hromov a afirmat joi că, în săptămâna 4-11 decembrie, Rusia a desfășurat tancuri reprezentând echivalentul unui batalion pe terenul de antrenament Obuz-Lesnovski din Brest și tancuri reprezentând echivalentul unui batalion pe terenul de antrenament Losivdo din Vitebsk.

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor de informații ucrainene spunea în octombrie că Rusia adusese deja aproximativ 3.200 de militari în Belarus. Doar aceste cifre nu sunt suficiente pentru a susține o invazie a Ucrainei, dar ar putea indica un efort de a acumula din nou o mare forță rusă în Belarus.

Oficialii ucraineni susțin că forțele rusești din Belarus nu au planuri specifice de a se întoarce în Rusia după terminarea pregătirii lor.

Hromov a declarat că armata rusă nu le-a dat militarilor ruși aflați pentru instrucție în Belarus nicio informație cu privire la sarcinile lor viitoare - dacă vor fi trimiși înapoi în Rusia, vor rămâne în Belarus sau vor ataca Ucraina.

Ads

Este posibil ca liderii militari ruși să-și păstreze deschise opțiunile pentru un potențial atac împotriva Ucrainei din Belarus în primele luni ale anului 2023.

Starea armetei din Belarus

Politologul Artem Șraibman afirmă că Belarus nu are acum suficiente trupe pentru acțiuni la scară largă împotriva Ucrainei.

„Pregătirea în sine nu este ceva nou”, a spus aceste pentru „Vocea Americii”. De la începutul anului, au avut loc în fiecare lună în diferite formate. Până când nu vom vedea rapoarte de informații despre transferul în Belarus a unor cantități foarte mari de echipament militar și forțe rusești nu aș exagera importanța acestor exerciții”.

Potrivit lui Șreibman, Rusia va continua să transfere în Belarus arme care îi permit să lovească în Ucraina. Cu toate acestea, potrivit expertului, acest lucru nu este direct legat de invazia terestră.

„Nu aș pune în legătură trimiterea MiG-urilor capabile să lanseze rachete Kinjal cu manevrele ruso-belause”, spune politologul.

Potrivit lui Șreibman, dovezile sondajelor anterioare indică o atitudine clar negativă a societății belaruse față de ideea participării la război. „Este greu de imaginat că în armata belarusă lucrurile stau altfel”, spune expertul.

„În plus, după o serie de înfrângeri ale armatei ruse, a devenit clar ce se întâmplă pe câmpurile de luptă din Ucraina... În opinia mea, nimeni din Belarus nu vrea să lupte, inclusiv Lukașenko”, explică Artem Șreibman.

Informațiile că Belarus ar putea lansa o invazie a Ucrainei în viitorul apropiat au fost negate de șeful serviciilor de informații ale armatei ucrainene, GUR, Kirilo Budanov, iar Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina a spus că, de fapt, nemulțumirea față de regimul dictatorului Aleksandr Lukașenko crește în armata belarusă.

Ads