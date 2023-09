Pe 23 iulie, una dintre cele mai mari biserici din Ucraina, catedrala ortodoxă din Odesa, a fost grav avariată de o rachetă rusă. Lovitura a evidențiat una dintre enigmele persistente ale invaziei brutale a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin: Moscova a purtat război nu numai împotriva unei țări vecine, ci și împotriva uneia care, la fel ca ea, este formată în mare parte din creștini ortodocși. De fapt, guvernul rus a fost forțat să își vizeze propria religie în campania sa de supunere a Ucrainei. Totuși, în ciuda acestui fapt, membrii clerului ortodox din Rusia au fost printre cei mai vocali susținători ai războiului, scrie Foreign Affairs.

În anumite privințe, acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză, din cauza legăturilor binecunoscute dintre Biserica Ortodoxă Rusă și regimul Putin. Încă din primii ani ai mandatului lui Putin la putere, biserica a câștigat o influență tot mai mare în societatea rusă și s-a bucurat de o întărire a legăturilor sale istorice cu statul rus și armata rusă.

În un an și jumătate de la începutul invaziei, biserica a jucat, de asemenea, un rol crucial în sprijinirea războiului, patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, devenind un purtător de cuvânt proeminent al obiectivelor militare ale Kremlinului.

Dar, alături de acest sprijin intern, a fost și un alt fenomen, mai puțin remarcat: sprijinul puternic pe care Putin îl primește din partea comunităților ortodoxe din străinătate. Multe dintre acestea se află în Occident: în Statele Unite, Biserica Ortodoxă are 2.380 de parohii, alături de 41 de mănăstiri de bărbați și 38 de femei. Deși numărul total de membri ai bisericii rămâne mic – în Statele Unite, conform unei estimări recente, există 25.000 de membri – numărul mare de parohii conferă bisericii o prezență geografică largă, inclusiv în multe orașe mari occidentale.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, un lider ortodox din America de Nord a cerut credincioșilor din întreaga lume să susțină acțiunea lui Putin; în Europa, unul dintre cei mai importanți episcopi ortodocși din Occident a condamnat autoritățile ucrainene, nu armata rusă, pentru atrocitățile care au fost comise împotriva creștinilor în timpul războiului. Și mai izbitoare a fost campania ambițioasă de a câștiga inimile și mințile creștinilor ortodocși – inclusiv în Statele Unite și alte țări occidentale – care a fost condusă de departamentul de relații externe al Bisericii Ortodoxe Ruse care are legături cu serviciile de informații ruse și cu guvernul rus.

Foreign Affairs a detaliat modul în care FBI a avertizat parohiile creștine ortodoxe ruse și grecești despre posibilele eforturi ale spionilor ruși de a folosi bisericile pentru recrutare. Un agent rus suspectat ar fi fost dispus să șantajeze membrii bisericii.

Creștinismul ortodox este religia majoritară în Rusia. De asemenea, Biserica Ortodoxă Rusă a susținut public invadarea Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin, fapt ce a provocat fricțiuni cu bisericile creștine din întreaga lume. Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, a stârnit, de asemenea, controverse pentru legăturile sale cu Putin, precum și pentru o predică care a îndemnat soldații ruși să „meargă cu curaj pentru a-ți îndeplini datoria militară”.

Andrei Soldatov și Irina Borogan au scris că au analizat documente FBI care „identifică și evidențiază activitățile unui membru înalt al departamentului de relații externe al Bisericii Ortodoxe Ruse pe care FBI îl suspectează că are legături cu serviciile de informații ruse”.

The Russian Orthodox Church abroad is becoming an increasingly important part of the Kremlin's intelligence and influence operations. @AndreiSoldatov explains to @ErinBurnett how religious officials are cooperating with Russian agents in the United States and beyond. pic.twitter.com/GJBvE6eNOQ