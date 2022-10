James Stavridis, fostul șef al forțelor NATO din Europa: "Teroarea cu rachete împotriva Ucrainei a eșuat. Putin caută o modalitate de a răspunde asimetric"

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se schimbă rapid. Confruntat cu eșecuri la sol pe front, Vladimir Putin caută o modalitate de a răspunde asimetric. Aparent, el a lansat ceea ce poate fi numit de fapt o campanie de teroare, bombardând ucrainenii pașnici.

La fel ca loviturile cu rachete V2 ale Germaniei naziste asupra orașelor britanice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aceste baraje rusești nu vor realiza nimic tactic. În schimb, nu vor face decât să sporească furia și determinarea deja extraordinară a ucrainenilor, precum și să convingă SUA și Europa să grăbească livrarea de arme, scrie pentru Bloomberg James Stavridis, fostul comandant șef al forțelor comune ale NATO din Europa. El admite că Kievul ar putea primi unele tipuri de arme care nu au fost transferate anterior pentru a evita escaladarea dintre Rusia și alianță.

„Am comandat principala campanie aeriană din Libia în 2011, Operațiunea Unified Protector. Misiunea primită de NATO de la Consiliul de Securitate al ONU a fost de a crea o zonă de excludere aeriană pentru a-l împiedica pe dictatorul Muammar Gaddafi să-și folosească forțele aeriene și terestre pentru a ucide oponenții politici. Am efectuat peste 25.000 de zboruri, am aruncat aproape 10.000 de muniţii de precizie şi am închis cerul deasupra Libiei. Dar, în cele din urmă, pentru a răsturna regimul Gaddafi, rebelii au trebuit să creeze forțe terestre eficiente, ceea ce au făcut în cele din urmă ”, scrie Stavridis.

El recunoaște că în acel moment și-a dat seama de incapacitatea forțelor aeriene de a ocupa și de a deține teritoriul, chiar și în prezența unui avantaj semnificativ. Putin va trebui să facă aceeași descoperire.

Numirea generalului Serghei Surovikin, comandant al Froțelor aeriene ruse, în cel mai înalt rol în războiul împotriva Ucrainei indică faptul că bombardamentul va continua. Dar este puțin probabil ca acestea să schimbe semnificativ faptele de pe teren.

Stavridis cere Occidentului să pună mai multe oportunități în mâinile Ucrainei. În special, el sfătuiește să se gândească la transferul de avioane MiG-29 sovietice, care se află încă în arsenalul Poloniei. Piloții ucraineni vor putea începe să folosească aceste avioane imediat. În schimb, Polonia ar putea primi F-16 din SUA. De asemenea, Washington ar putea începe antrenarea piloților ucraineni, astfel încât și ei să poată pilota F-16. Modelele timpurii de avioane Fighting Falcon sunt destul de ușor de controlat. Baza Aeriană Ramstein din Germania ar fi perfectă pentru asta. Stavridis sfătuiește, de asemenea, să furnizeze armatei ucrainene sisteme de rachete Patriot, care, de asemenea, nu sunt foarte greu de învățat să fie operate. Cu toate acestea, aceste sisteme pot proteja o zonă destul de mare. Iar sistemele de apărare aeriană „Iron Dome” dezvoltate împreună cu Israelul ar putea proteja orașele mari și infrastructura critică.

Cărțile asimetrice ale lui Putin

Ce se va întâmpla dacă bombardamentele rusești se vor dovedi a fi ineficiente? Putin are de jucat și alte cărți asimetrice, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țintelor din Occident. Site-urile web ale mai multor aeroporturi cheie din SUA au fost sparte săptămâna aceasta. Deși a fost afectată partea ce ține de gestionarea pasagerilor, nu cea legată de radare sau sisteme de control și management, hackerii ruși și-au revendicat deja responsabilitatea. Singura întrebare este dacă a fost o „lovitură de avertizare” sau dacă de asta este tot ce pot rușii.

Stavridis sugerează că Putin are mai multe șanse să dirijeze atacuri cibernetice împotriva „țintelor slabe”, cum ar fi lanțurile de aprovizionare civile. Ceva similar s-a întâmplat deja anul trecut, când hackerii au oprit o conductă de combustibil. Țintele serioase din SUA, cum ar fi cartierul general militar, sistemele financiare, infrastructura critică, sunt mult mai bine protejate. Un atac împotriva sistemelor critice va provoca inevitabil un contraatac major din partea Comandamentului cibernetic al SUA. Și Kremlinul nu și-ar dori asta.

În cel mai rău caz, Putin ar putea folosi arme nucleare tactice fie pentru a șoca ucrainenii să se predea, fie pentru a distruge și mai multe ținte. Potrivit lui Stavridis, probabilitatea ca Moscova să folosească arme nucleare tactice nu depășește 10-15%. Un astfel de act disperat va întoarce instantaneu întreaga lume împotriva Rusiei. Și China și India se vor afla sub presiunea cererilor de a-și abandona neutralitatea.

Prin urmare, cel mai probabil, Putin va continua să bombardeze în masă orașele ucrainene pe tot parcursul iernii, chiar dacă stocul său de arme de înaltă precizie este pe sfârșite. Cel mai mare pariu al lui este că europenii se vor preda din cauza prețurilor mari la energie și a frigului din case. De asemenea, Moscova speră că ucrainenii demoralizați vor fi de acord cu pacea, iar SUA vor fi prea ocupate cu politica internă. Dar pariul lui Putin pe impactul bombardamentelor și a puterii aeriene, la fel ca multe alte aspecte ale analizei sale strategice, a eșuat. Rachetele și avioanele înving rareori un inamic hotărât la sol.

Kremlinul va înțelege acest lucru foarte curând, susține fostul șef al NATO.