Brigada Azov a fost reconstruită și luptă în pădurile din Donețk. Mulți dintre membri au fost prizonieri la ruși

Brigada Azov, întărită de lupte, a revenit în primele linii ale frontului în Ucraina și luptă în pădurile din Donețk.

Membrii brigăzii Azov au putut fi văzuți luptând din tranșeele din pădurea Serebrianski într-un videoclip publicat recent de United24, o platformă administrată de guvernul ucrainean.

Pădurea, din apropierea orașului Kreminna ocupat de ruși, a fost centrul unora dintre cele mai aprige lupte, unde Rusia continuă atacurile furibunde.

Videoclipuri poste pe rețelele de socializare păreau să arate pe soldați Azov atacând pozițiile rusești în pădure.

