Ocupanții ruși au plasat saci de nisip pe acoperișurile câtorva dintre cele șase clădiri ce adăpostesc reactoarele centralei nucleare Zaporojie pe care au capturat-o, transmite departamentul de informații al Ministerului Apărării al Marii Britanii.

„Rusia controlează ZANP din martie 2022. Cu toate acestea, este primul indiciu că acoperișurile reactoarelor sunt integrate în planificarea tactică a apărării”, spun analiștii.

Rusia și-a construit aceste poziții din cauza perspectivei tot mai mari a unei ofensive majore a Ucrainei.

„Acest pas, cel mai probabil, crește probabilitatea de deteriorare a sistemelor de securitate ale ZNPP dacă au loc lupte în jurul centralei. Cu toate acestea, pagube catastrofale directe asupra reactoarelor sunt puțin probabile în scenariile cele mai probabile cu utilizarea armelor de infanterie, deoarece structurile sunt serios consolidate”, spun experții.

Imaginile recente din satelit analizate de CNN arată că forțele ruse au golit o bază cheie în nordul peninsulei Crimeea. Baza, aflată în apropiere de satul Medvedivka și aproape de granița cu regiunea Herson, adăpostea un număr semnificativ de tehnică militară rusească.

Imaginile surprinse de satelitul Sentinel 2 al Uniunii Europene din 21 ianuarie 2023 arată o prezență mare de echipamente militare rusești. Imaginile Maxar cu rezoluție mai mare din 11 februarie 2023 dezvăluie zeci de vehicule blindate, inclusiv tancuri și piese de artilerie. Imagini mai noi obținute de satelitul Sentinel 2 arată că majoritatea acestor vehicule nu mai sunt prezente în bază. Acestea au fost mutate în ultimele două luni.

According to Maxar satellite images, the Russian Armed Forces removed their military equipment from the military base in the north of Crimea during February 11 - April 25, 2023. #UkraineRussianWar #UkraineWarNews #ukrainewarfootage #ukrainewar #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/obCIyoxm46