Războiul grânelor. Comisia Europeană oferă încă 100 de milioane de euro fermierilor din țările vecine Ucrainei

Uniunea Europeană pregăteşte compensaţii de 100 de milioane de euro (109,32 milioane de dolari) pentru fermierii din ţările aflate la graniţa cu Ucraina şi intenţionează să introducă restricţii la importurile de cereale ucrainene, a anunţat miercuri un purtător de cuvânt al Executivului comunitar, transmite Reuters.

Recent, Polonia, Ungaria şi Slovacia au interzis importurile de cereale din Ucraina, în încercarea de a-şi proteja pieţele de un aflux de cereale ieftine. După invazia rusească, Uniunea Europeană a eliminat taxele vamale pentru cerealele din Ucraina, în ideea de a le facilita transportul spre Africa şi Orientul Mijlociu. Însă aceste cereale au ajuns să inunde pieţele din Polonia, România şi alte ţări din UE care trebuiau să fie doar rute de tranzit.

În acest context, au sporit presiunile asupra Bruxelles-ului pentru a se găsi o soluţie la nivel european în privinţa importurilor de cereale ucrainene.

CE, care supervizează politica comercială în cele 27 de state membre ale blocului comunitar, va adopta "măsuri preventive" pentru anumite categorii de cereale şi seminţe oleaginoase, în special grâu, porumb, seminţe de floarea soarelui şi de rapiţă.

Conform reglementărilor UE, Bruxelles-ul poate limita importurile de produse în întregul sau în părţi ale blocului comunitar, în timp ce tranzitul rămâne permis.

Comisarul pentru comerţ Valdis Dombrovskis urmează să discute planurile în cursul zilei de miercuri, cu miniştrii din ţările afectate: Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia - precum şi cu partea ucraineană.

Răspunsul șefei CE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a răspuns Poloniei, Slovaciei, Bulgariei, Ungariei şi României că lipseşte "o abordare europeană" pentru a rezolva provocările determinate de intrarea pe piaţa comunitară a importurilor de cereale provenite din Ucraina.

Aceste cinci ţări au cerut în aprilie Comisiei Europene, printr-o scrisoare, măsuri de sprijin în contextul creşterii importurilor de produse agricole ucrainene pe pieţele lor.

Preşedinta CE "a subliniat că este pe deplin conştientă de preocupările determinate de creşterea importurilor anumitor produse agricole ucrainene pe piaţa comunitară", şi că "în virtutea pieţei unice şi a uniunii vamale este nevoie de o abordare europeană pentru a răspunde preocupărilor", a spus purtătorul de cuvânt al CE, Dana Spinant.

În acest context, Von der Leyen a menţionat "trei propuneri" pentru a aborda situaţia.

În primul rând, Bruxelles-ul propune sprijinirea agricultorilor care au de suferit în urma acestei situaţii", a precizat purtătorul de cuvânt, care a reamintit că deja Comisia Europeană a acordat 56,3 milioane de euro pentru producătorii cei mai afectaţi şi că, de asemenea, CE este pregătită pentru a acorda un al doilea pachet financiar, în valoare de 100 milioane de euro.

În al doilea rând, Comisia a informat că va adopta "măsuri preventive" pentru anumite categorii de cereale produse în Ucraina, inclusiv grâu, porumb sau floarea-soarelui.

Nu în ultimul rând, Executivul comunitar demarează o "investigaţie" privind alte posibile "produse sensibile", a menţionat sursa citată.

"Comisia s-a angajat să ajute Ucraina pentru ca importurile sale să poată ajunge pe pieţele mondiale", pentru a garanta securitatea alimentară şi, în acelaşi timp, "să-i sprijine agricultorii noştri", a subliniat purtătorul de cuvânt.

Uniunea Europeană a aprobat pe 22 iulie 2022 un acord pentru stabilirea aşa-numitelor "coridoare umanitare", cu scopul de a permite intrarea cerealelor provenite din Ucraina şi a preveni o criză alimentară, dar, conform Guvernului polonez, o mare parte din aceste produse sunt stocate în silozuri poloneze, ceea ce a provocat proteste ale agricultorilor.

România va consolida controlul tranzitului produselor agricole din Ucraina, dar nu va interzice încă importurile

România va începe să sigileze și să controleze tranzitul cerealelor ucrainene pe teritoriul său, precum și să verifice calitatea mărfurilor agricole din Ucraina la punctele de control de frontieră pentru conformitatea cu standardele europene după ce Slovacia a detectat un pesticid interzis într-un lot de grâu nostru. În același timp, Bucureștiul nu va introduce o interdicție a importului de alimente din Ucraina, scrie Reuters, citând Ministerul Agriculturii din România.

Ministrul ucrainean al Agriculturii și Alimentației, Mikola Solski, a dat asigurări că România „nu pune la îndoială” tranzitul produselor agricole ucrainene prin porturile sale. Această concluzie a fost rezultatul conversației sale online cu ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României, Petre Daea.

„În calitate de membru al UE, România sprijină măsurile Comisiei Europene de ajutorare a Ucrainei și va asigura în continuare tranzitul cerealelor către țări terțe și operarea rutelor comerciale tradiționale”, a spus Bucureștiul.

Totodată, potrivit Reuters, Daea i-a cerut colegului său ucrainean să găsească „rapid” o soluție pentru limitarea exportului de cereale și culturi oleaginoase pe teritoriul României.

După cum a remarcat Ministerul Agriulturii din Ucraina, părțile au convenit să discute și alte probleme de tranzit și importul de alimente în cadrul unei întâlniri programate în România, vineri, 21 aprilie.

Cu o zi mai devreme, Ucraina a fost de acord să reia tranzitul produselor sale agricole prin Polonia, după introducerea unei interdicții temporare a acestor importuri în țară. Acest stat va controla și transportul anumitor mărfuri.

Ungaria a adoptat, de asemenea, o interdicţie temporară a importului unor produse alimentare din Ucraina, promiţând că nu va bloca tranzitul. Bulgaria are în vedere măsuri similare.

Polonia va compensa agricultorii şi va impune un preţ minim pentru cereale

Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a anunţat miercuri un program de compensaţii economice pentru agricultorii afectaţi de importurile de cereale ucrainene şi impunerea unui preţ minim de vânzare.

În declaraţiile pentru postul polonez de radio, Telus a explicat că această măsură "este provizorie" şi că tot ce lipseşte "sunt soluţii pentru ca Uniunea Europeană să îşi dea seama că avem nevoie de reglementări, instrumente care să permită ca produsele ucrainene să nu rămână în Polonia, ci să tranziteze prin Europa".

De asemenea, el şi-a exprimat intenţia de a propune la următorul Consiliu de miniştri impunerea unui preţ minim de vânzare de circa 300 de euro pe tona de grâu, pentru a combate scăderea preţurilor provocată, potrivit Guvernului polonez, de acumularea de grâu din Ucraina.

Varşovia a confirmat marţi că s-a ajuns la un acord cu partea ucraineană pentru reluarea, sub monitorizare, a tranzitului celor 30 de produse ucrainene a căror introducere în ţară fusese oprită prin decret în 15 aprilie.

După cum a explicat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Artur Sobon, într-un interviu pentru Radio Plus, începând de vineri se va repermite intrarea produselor ucrainene în Polonia "sub formă de convoi" şi va fi controlată circulaţia acestora prin sistemul SENT, bazat pe utilizarea de GPS şi verificări pe traseu.

Este vorba despre aceeaşi metodă folosită pentru supervizarea tranzitului transportului de combustibili, deşeuri toxice sau mărfuri periculoase.

Ca o a doua parte a acordului la care s-a ajuns marţi, Polonia pregăteşte un plan pentru a da drumul la patru milioane tone de cereale înmagazinate în silozuri aproape de frontiera cu Ucraina înainte de 1 iulie, "pentru a face loc noii recolte a producătorilor polonezi", a spus Sobon.

Conform presei poloneze, în prezent, există cozi de peste 25 de kilometri formate din camioane ucrainene care aşteaptă să intre în Polonia.

UE a suspendat anul trecut barierele de import pentru cerealele ucrainene după declanşarea războiului, iar în iulie a stabilit aşa-numitele "coridoare umanitare"", cu scopul de a preveni o criză alimentară, dar, potrivit Varşoviei, o mare parte din aceste produse rămân în Polonia, ceea ce a influenţat negativ piaţa locală.

Protestele producătorilor polonezi şi lipsa unui acord au provocat demisia a doi miniştri ai Agriculturii în ultimele 9 luni şi impunerea, sâmbătă, a opririi importurilor de cereale, carne, fructe şi legume provenite din Ucraina.